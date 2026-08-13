3 ζώδια θα ξεπεράσουν τα όριά τους τον Αύγουστο, για να δουν “άσπρη” ημέρα το φθινόπωρο

Αυτά τα τρία ζώδια θα πέσουν για να ξανασηκωθούν.

Ο Αύγουστος δεν είναι για όλους ένας μήνας ξεκούρασης και ανεμελιάς. Για κάποιους εκπροσώπους του ζωδιακού, φέρνει δοκιμασίες, απαιτήσεις και καταστάσεις που θα τους αναγκάσουν να βγουν έξω από τα όριά τους. Θα χρειαστεί να αντέξουν περισσότερο, να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και να αφήσουν πίσω τους ό,τι πλέον δεν τους προσφέρει τίποτα.

Κι όμως, αυτή η περίοδος πίεσης δεν έρχεται χωρίς λόγο. Οι προσπάθειες του Αυγούστου μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα σημαντικό ξεκαθάρισμα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πολύ πιο αισιόδοξο φθινόπωρο. Τρία ζώδια καλούνται τώρα να δείξουν επιμονή και δύναμη, γιατί όσα καταφέρουν να χτίσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τους ανταμείψουν όταν αλλάξει η εποχή.

Αυτά τα ζώδια θα βρεθούν ενώπιον των ορίων τους

Κριός

Ο Κριός έχει μάθει να προχωρά μπροστά χωρίς να φοβάται τις δυσκολίες, όμως ο Αύγουστος θα του ζητήσει περισσότερα από όσα περίμενε. Υποχρεώσεις, επαγγελματικές απαιτήσεις ή προσωπικές εξελίξεις μπορεί να τον κάνουν να αισθανθεί ότι όλα πέφτουν πάνω του ταυτόχρονα. Θα χρειαστεί να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην εγκαταλείψει έναν στόχο που έχει ήδη παλέψει πολύ για να κατακτήσει.

Αυτός ο μήνας, όμως, μπορεί να γίνει η αφετηρία μιας σημαντικής αλλαγής. Ο Κριός θα αναγκαστεί να καταλάβει ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις αξίζουν πραγματικά την ενέργειά του. Όσο αφήνει πίσω του περιττά βάρη, τόσο πιο δυνατός θα μπει στο φθινόπωρο, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καλύτερες προοπτικές στα επαγγελματικά και προσωπικά του.

Παρθένος

Για τον Παρθένο, ο Αύγουστος μπορεί να μοιάζει με έναν μεγάλο αγώνα δρόμου. Η ανάγκη του να έχει τα πάντα υπό έλεγχο θα δοκιμαστεί, καθώς ορισμένες εξελίξεις δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από εκείνον. Θα χρειαστεί να προσαρμοστεί, να κάνει υπομονή και να αντιμετωπίσει καταστάσεις που ίσως τον έχουν κουράσει εδώ και καιρό.

Παρότι το διάστημα αυτό θα απαιτήσει αρκετή προσπάθεια, θα του προσφέρει και κάτι πολύ σημαντικό: ξεκαθάρισμα. Μέχρι το φθινόπωρο, ο Παρθένος μπορεί να έχει κλείσει κύκλους, να έχει βάλει νέες προτεραιότητες και να έχει δημιουργήσει πιο σταθερές βάσεις για το μέλλον. Αυτό που τώρα μοιάζει με πίεση, αργότερα μπορεί να αποδειχθεί το βήμα που χρειαζόταν για να προχωρήσει.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι ίσως το ζώδιο που γνωρίζει καλύτερα από όλους τι σημαίνει να παλεύεις μέχρι να δικαιωθούν οι κόποι σου. Ο Αύγουστος, ωστόσο, θα τον φέρει αντιμέτωπο με τα όριά του. Μπορεί να αισθανθεί ότι δίνει περισσότερα απ' όσα παίρνει πίσω ή ότι χρειάζεται να σηκώσει ξανά στους ώμους του ευθύνες που τον έχουν κουράσει.

Η επιμονή του, όμως, δεν θα πάει χαμένη. Ο Αιγόκερως βρίσκεται σε μια φάση όπου πρέπει να ολοκληρώσει έναν δύσκολο κύκλο και να προετοιμαστεί για κάτι πιο σταθερό. Το φθινόπωρο μπορεί να τον βρει με περισσότερη σιγουριά, καλύτερο έλεγχο των οικονομικών και πιο καθαρή εικόνα για το ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει. Θα έχει πέσει, θα έχει κουραστεί, αλλά θα έχει βρει ξανά τη δύναμη να σηκωθεί.

