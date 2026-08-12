Ψάχνεις την πιο cool τσάντα για τις διακοπές σου; Τη βρήκαμε!

Μία τσάντα δεν αποτελεί απλά αξεσουάρ αλλά ένα στοιχείο του look ικανό να απογειώσει κάθε εμφάνιση. Aποτελεί βασικό στοιχείο του styling, και ολοκληρώνει κάθε σύνολο, είτε πρόκειται για μια εμφάνιση στην πόλη, στο γραφείο και την έξοδο, είτε στις διακοπές, στα πλακόστρωτα, ή και στην παραλία.

Με μία έρευνα για την πιο στιλάτη, άνετη αλλά και ιδιαίτερη τσάντα, ανακαλύψαμε στα H&M τη τσάντα που θα κρατήσεις από την παραλία στο πλοίο και από το πλοίο μέχρι το γυμναστήριο.

Η τσάντα από τα H&M στο πιο cool print -Χωράει τα πάντα, είναι φουλ στιλάτη

Πρόκειται για μία oversized τσάντα ώμου, κατασκευασμένη από βαμβακερό καραβόπανο και με μοτίβο ζέβρας. Ένα κομμάτι σε συνεργασία με τη βραζιλιάνα δημιουργό περιεχομένου, Lívia Nunes Marques, που διαθέτει φαρδύ λουρί για τον ώμο και κρυφό φερμουάρ επάνω με λαβή από το ίδιο ύφασμα με κόμπο.

Διαθέτει επίσης βαθιές, ενισχυμένες πιέτες σε κάθε πλευρά που δίνουν στην τσάντα μια ελαφρώς εύκαμπτη όψη, ανοιχτή εσωτερική τσέπη από υλικό με ειδική επεξεργασία.



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