Είτε έχει μικρό δωμάτιο, είτε μικρό φοιτητικό σπίτι, αυτό το συρόμενο γραφείο από τα IKEA χωράει σίγουρα παντού και είναι και σε έκπτωση τώρα.

Κάθε Σεπτέμβριο έρχεται η ίδια σκέψη: πού θα χωρέσουν όλα; Βιβλία, τετράδια, laptop, σημειώσεις και όλα όσα χρειάζεσαι για το διάβασμα, ειδικά όταν το δωμάτιό σου δεν έχει άπλετο χώρο για ένα μεγάλο γραφείο. Και κάπου εδώ έρχονται τα IKEA με μια λύση που αξίζει να βάλεις στο ραντάρ σου.

Το LÄNGDHOPP συρόμενο γραφείο έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται στις ανάγκες σου και όχι το αντίθετο. Με την πρώτη ματιά μοιάζει περισσότερο με μια λιτή, στενή κονσόλα. Όμως κρύβει μια δεύτερη επιφάνεια εργασίας, η οποία μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω όταν χρειάζεσαι περισσότερο χώρο.

Ikea

Από μια στενή κονσόλα σε κανονικό γραφείο

Το ενδιαφέρον με το συγκεκριμένο design είναι ότι το γραφείο δεν χρειάζεται να βρίσκεται διαρκώς στην πλήρη ανάπτυξή του. Όταν η επιφάνεια είναι κλειστή, το βάθος του περιορίζεται περίπου στα 39 εκατοστά, γεγονός που σου επιτρέπει να το τοποθετήσεις ακόμη και σε σημεία όπου ένα συμβατικό γραφείο θα ήταν δύσκολο να χωρέσει. Όταν όμως ανοίξεις τη συρόμενη επιφάνεια, το βάθος φτάνει περίπου τα 71 εκατοστά. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάς περισσότερο χώρο για τον υπολογιστή, τα βιβλία, ένα σημειωματάριο ή ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να δουλέψεις.

Και όταν ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις σου; Απλώς σπρώχνεις την επιφάνεια προς τα πίσω και το γραφείο επιστρέφει στην πιο compact εκδοχή του.

Το γραφείο που δεν χρειάζεται να μοιάζει με γραφείο

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις αποκλειστικά ως έπιπλο γραφείου. Η λιτή εμφάνισή του σου επιτρέπει να το εντάξεις εύκολα στο υπόλοιπο σπίτι και να του δώσεις διαφορετικό ρόλο ανάλογα με τον χώρο.

Μπορείς, για παράδειγμα, να το τοποθετήσεις πίσω από τον καναπέ και να το χρησιμοποιείς ως μια επιπλέον επιφάνεια για βιβλία, διακοσμητικά ή ακόμη και για τα απαραίτητα snacks μιας βραδιάς ταινίας. Σε έναν διάδρομο μπορεί να λειτουργήσει σαν κονσόλα, ενώ σε ένα μικρό υπνοδωμάτιο μπορεί να γίνει το σημείο όπου θα διαβάζεις ή θα δουλεύεις.

Ιδανικό για τη νέα σχολική χρονιά

Αν ετοιμάζεις τώρα το δωμάτιο για τη νέα σχολική χρονιά, ένα τέτοιο γραφείο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πρακτικό. Η επιφάνειά του μπορεί να φιλοξενήσει laptop, βιβλία και τετράδια, ενώ όταν είναι κλειστό αφήνει περισσότερο ελεύθερο χώρο στο δωμάτιο.

Το ίδιο ισχύει και για ένα φοιτητικό σπίτι, όπου κάθε εκατοστό μετράει. Ειδικά αν μένεις σε ένα μικρό studio ή σε ένα δωμάτιο όπου το γραφείο πρέπει να συνυπάρξει με το κρεβάτι και την ντουλάπα, η δυνατότητα να περιορίζεις το βάθος του όταν δεν το χρησιμοποιείς είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

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