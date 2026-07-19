Η δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου βρίσκεται στην Ελλάδα - Το καλά κρυμμένο διαμάντι του Ιονίου

Σύμφωνα με τη λίστα World's 50 Best Beaches 2026, μια ελληνική παραλία κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως και την κορυφή της Ευρώπης.

Υπάρχουν παραλίες που γίνονται διάσημες επειδή τις βλέπεις παντού στα social media. Και υπάρχουν κι εκείνες που κερδίζουν τις εντυπώσεις επειδή καταφέρνουν να διατηρήσουν αναλλοίωτη τη φυσική ομορφιά τους. Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά τα διεθνή μέσα.

Το ελληνικό «διαμάντι» του Ιονίου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη φετινή λίστα του The World's 50 Best Beaches 2026, αφήνοντας πίσω μερικές από τις πιο διάσημες παραλίες του πλανήτη. Ταυτόχρονα αναδείχθηκε ως η κορυφαία παραλία της Ευρώπης για τη φετινή χρονιά.

Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς ότι η κατάταξη δεν προκύπτει από διαδικτυακή ψηφοφορία, αλλά από τις αξιολογήσεις περισσότερων από 1.000 επαγγελματιών του τουρισμού, travel writers και ειδικών που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο αναζητώντας τις πιο ξεχωριστές ακτές. Κριτήρια, όπως η φυσική ομορφιά, η καθαρότητα των νερών, η ηρεμία, η αυθεντικότητα του τοπίου και η συνολική εμπειρία καθόρισαν την τελική κατάταξη.

Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Φτέρη ξεχώρισε. Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο όρμο στη δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς, περιβάλλεται από επιβλητικούς λευκούς βράχους που καταλήγουν σε τιρκουάζ νερά σχεδόν εξωτικής απόχρωσης. Η πρόσβαση δεν είναι η πιο εύκολη - είτε με θαλάσσιο ταξί από τη Ζόλα είτε μέσω μιας απαιτητικής πεζοπορικής διαδρομής περίπου δύο χιλιομέτρων - αλλά αυτό την κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερη. Επίσης, ίσως αυτή ακριβώς η δυσκολία να είναι και ο λόγος που η παραλία έχει διατηρήσει τον αυθεντικό, σχεδόν παρθένο χαρακτήρα της.

Οι δημιουργοί της λίστας περιγράφουν τη Φτέρη ως μια παραλία που προσφέρει «αίσθηση ανακάλυψης», ένα μέρος όπου ο επισκέπτης νιώθει ότι βρίσκεται μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία. Η απουσία οργανωμένων εγκαταστάσεων, οι απόκρημνοι βράχοι, η απόλυτη ησυχία και τα κρυστάλλινα νερά δημιουργούν μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς πλέον στις δημοφιλείς παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου.

Να σημειωθεί, πως αυτή η διάκριση αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ακτές που εντυπωσιάζουν την παγκόσμια κοινότητα. Πέρα από τη Φτέρη, ακόμα δύο ελληνικές παραλίες συγκαταλέγονται στη λίστα: το Βουτούμι στους Αντίπαξους στη 16η και το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα στην 36η θέση, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές θάλασσες θα ανήκουν πάντοτε στις ομορφότερες του κόσμου.

Τρεις, λοιπόν, από τις καλύτερες παραλίες του 2026, σύμφωνα με το The World's 50 Best Beaches 2026, βρίσκονται μια ανάσα μακριά μας. Φύγαμε;