Παραλίες στην Αττική: 11 προτάσεις για να μην λιώσεις στο διαμέρισμα εν μέσω καύσωνα

Όταν η πόλη “βράζει”, η θάλασσα είναι η μόνη διέξοδος - ακόμα κι όταν βρίσκεται στην Αττική. 11 παραλίες για τα μπάνια του Σαββατοκύριακου (και όχι μόνο).

Η ζέστη δεν αστειεύεται πια. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ο υδράργυρος όλο και ανεβαίνει και το καλοκαίρι στην πόλη μοιάζει να μην είναι και η καλύτερη ιδέα. Ψυχραιμία. Η αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές στο νησί/χωριό έχει ξεκινήσει, ωστόσο μπορείς να νιώσεις λίγο καλοκαίρι ακόμα και στην Αττική. Μπορεί η ιδέα και μόνο να οδηγήσεις μέσα στον καύσωνα να σε κουράζει, όμως αυτή η λίστα με τις παραλίες που προτείνουμε να επισκεφτείς, θα κάνει την αναμονή των διακοπών λίγο πιο γλυκιά.

Κάποιες ίσως να τις γνωρίζεις ήδη, κάποιες άλλες όχι. Όλες, ωστόσο, είναι ιδανικές για τις καλοκαιρινές βουτιές στην πόλη μέχρι την ημέρα που θα δεις την μπουκαπόρτα του πλοίου να κλείνει πίσω σου. Πάρε χαρτί και μολύβι - εντάξει, αστειεύομαι - μπες στα notes του κινητού σου και αποθήκευσε όσες παραλίες σου αρέσουν. Αυτή η εβδομάδα προβλέπεται ιδιαίτερα ζεστή, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 35 βαθμούς, συνεπώς μια βουτιά στη θάλασσα είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

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11 παραλίες στην Αττική για να αντέξεις τον καύσωνα

Βουλιαγμένη

Από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, η Βουλιαγμένη παραμένει σταθερή αξία για όσους θέλουν να φτάσουν γρήγορα στη θάλασσα. Η οργανωμένη ακτή, τα καθαρά νερά και οι πλήρεις υποδομές την καθιστούν ιδανική επιλογή για οικογένειες, παρέες αλλά και όσους αναζητούν άνεση χωρίς να απομακρυνθούν ιδιαίτερα από την πόλη.

Καβούρι

Το Μεγάλο και το Μικρό Καβούρι ξεχωρίζουν για το φυσικό τους περιβάλλον, όπου τα πεύκα φτάνουν σχεδόν μέχρι την ακτή. Η φυσική σκιά είναι σημαντικό πλεονέκτημα τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, ενώ τα ήρεμα, σχετικά ρηχά νερά κάνουν την περιοχή ιδιαίτερα φιλική για οικογένειες με παιδιά.

Βάρκιζα

Η Βάρκιζα αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές της νότιας Αττικής. Η μεγάλη αμμώδης παραλία προσφέρει τόσο οργανωμένα σημεία όσο και ελεύθερους χώρους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλές επιλογές για καφέ, φαγητό και θαλάσσιες δραστηριότητες, γεγονός που την καθιστά ιδανική για ολοήμερη παραμονή.

Ανάβυσσος

Μεγάλη, ανοιχτή και εύκολα προσβάσιμη, η Ανάβυσσος συγκαταλέγεται στις πιο αγαπημένες παραλίες των νοτίων προαστίων. Ο εκτεταμένος κόλπος διατηρεί συνήθως ήρεμες συνθήκες για κολύμπι, ενώ το μεγάλο μήκος της ακτής σημαίνει ότι ακόμη και τα πολυσύχναστα Σαββατοκύριακα είναι πιο εύκολο να βρεθεί διαθέσιμος χώρος.

Λεγραινά

Για όσους προτιμούν ένα πιο φυσικό σκηνικό, τα Λεγραινά αποτελούν εξαιρετική επιλογή. Η παραλία διατηρεί πιο ήρεμο χαρακτήρα σε σχέση με τις οργανωμένες ακτές της Ριβιέρας, με καθαρά νερά και λιγότερες παρεμβάσεις. Επειδή οι οργανωμένες υποδομές είναι περιορισμένες, καλό είναι να έχεις μαζί σου τα απαραίτητα.

Σούνιο

Η περιοχή του Σουνίου προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα απλό μπάνιο. Οι μικρές παραλίες της συνδυάζονται ιδανικά με μια επίσκεψη στον Ναό του Ποσειδώνα και φαγητό στα ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα, δημιουργώντας έτσι μία από τις πιο ολοκληρωμένες μονοήμερες εκδρομές στην Αττική. Αν μείνεις μέχρι αργά το απόγευμα, το ηλιοβασίλεμα θα ολοκληρώσει την εμπειρία.

Σχοινιάς

Ο Σχοινιάς παραμένει μία από τις μεγαλύτερες αμμώδεις παραλίες της Αττικής και αγαπημένος προορισμός για όσους θέλουν άνεση και χώρο. Το πευκοδάσος που εκτείνεται πίσω από την παραλία, προσφέρει φυσική σκιά σε αρκετά σημεία, ενώ τα ρηχά νερά τον κάνουν ιδανικό για οικογένειες.

Ζούμπερι

Σε μικρή απόσταση από τη Νέα Μάκρη, το Ζούμπερι αποτελεί σταθερή επιλογή για όσους αναζητούν εύκολη πρόσβαση και ήρεμο μπάνιο. Η παραλία διαθέτει οργανωμένα τμήματα, ενώ σε κοντινή απόσταση λειτουργούν ταβέρνες και καφέ, επιτρέποντας να συνδυάσεις το μπάνιο σου με φαγητό δίπλα στη θάλασσα.

Αρτέμιδα (Λούτσα)

Η Αρτέμιδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες παραλιακές ζώνες της ανατολικής Αττικής. Κατά μήκος της ακτής εναλλάσσονται οργανωμένα και πιο ήσυχα σημεία, ενώ η περιοχή προσφέρει πολλές επιλογές για φρέσκο ψάρι, καφέ και βόλτα μετά το μπάνιο. Η μικρή απόσταση από την Αθήνα την καθιστά ιδανική ακόμη και για μια αυθόρμητη εξόρμηση.

Ψάθα

Στη δυτική Αττική, η Ψάθα αποτελεί μια καλή επιλογή για όσους θέλουν να απομακρυνθούν από την πολυκοσμία της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η μεγάλη ακτογραμμή με βότσαλο και τα καθαρά νερά προσφέρουν αρκετό χώρο ακόμη και τις ημέρες με αυξημένη επισκεψιμότητα, ενώ οι παραθαλάσσιες ταβέρνες συμπληρώνουν ιδανικά την εκδρομή.

Ερωτοσπηλιά

Κρυμμένη στο Πόρτο Ράφτη, η Ερωτοσπηλιά είναι ένας μικρός φυσικός όρμος που προστατεύεται από τους ανέμους και ξεχωρίζει για τα διαυγή νερά του. Ο συνδυασμός άμμου και βράχων δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για κολύμπι με μάσκα. Επειδή η παραλία είναι μικρή, τις ημέρες αιχμής γεμίζει γρήγορα, οπότε αξίζει να την επισκεφθείς νωρίς το πρωί.