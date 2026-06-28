Μοιάζουν με νησί, αλλά δεν είναι: 5 παραθαλάσσιοι προορισμοί για αποδράσεις express από την Αθήνα

Επειδή η άδεια του Αυγούστου είναι ακόμα μακριά, τα Σαββατοκύριακα αποτελούν ιδανική ευκαιρία για να πάρουμε μερικές ανάσες δροσιάς εκτός πόλης. Βρήκαμε 5 προορισμούς που θα σε κάνουν να νιώσεις σαν να βρίσκεσαι σε νησί.

Η έντονη καθημερινότητα στην πόλη, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανάγκη για λίγη ξεκούραση κάνουν τις σύντομες αποδράσεις πιο απαραίτητες από ποτέ. Και μπορεί οι καλοκαιρινές διακοπές να αργούν ακόμα, όμως υπάρχουν προορισμοί σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα που χαρίζουν μια αυθεντική νησιωτική αύρα χωρίς καν να χρειαστεί να επιβιβαστούμε σε πλοίο.

Γαλαζοπράσινα νερά, γραφικά λιμανάκια, πέτρινα σπίτια και ατμόσφαιρα που θυμίζει Κυκλάδες ή Ιόνιο, αυτοί οι παραθαλάσσιοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα συνθέτουν το σκηνικό για τις ιδανικές εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Ο Ιούλιος βρίσκεται προ των πυλών, συνεπώς τι καλύτερο από το να οργανώσεις μικρές αποδράσεις express μέχρι την επίσημη καλοκαιρινή άδεια του Αυγούστου.

Κι αν το επόμενο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό σου είναι το «πού», έχουμε εμείς την απάντηση. Παρακάτω, θα βρεις πέντε προορισμούς δίπλα στη θάλασσα, που απέχουν μόλις λίγες ώρες από την πρωτεύουσα και θα σε κάνουν να αισθανθείς σαν να είσαι σε νησί.

5 παραθαλάσσιοι προορισμοί για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου

Λιμένι – Η πέτρινη ομορφιά της Μάνης

Χρόνος οδήγησης από Αθήνα: περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά

Το Λιμένι είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παραθαλάσσιους οικισμούς της Μάνης. Τα χαρακτηριστικά πέτρινα πυργόσπιτα αγγίζουν σχεδόν τη θάλασσα, ενώ τα γαλαζοπράσινα νερά θυμίζουν νησιωτικό τοπίο. Ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν χαλάρωση, καλό φαγητό δίπλα στο κύμα και εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από καρτ ποστάλ.

Κατάκολο – Η ήρεμη πλευρά της Ηλείας

Χρόνος οδήγησης από Αθήνα: περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά

Το γραφικό λιμάνι του Κατακόλου συνδυάζει τη γοητεία ενός νησιωτικού προορισμού με την αυθεντικότητα της Πελοποννήσου. Πολύχρωμα κτίρια, παραθαλάσσιες βόλτες και όμορφες παραλίες δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρό διήμερο. Παράλληλα, η κοντινή απόσταση από την Αρχαία Ολυμπία προσφέρει μια επιπλέον επιλογή για εκδρομή.

Ναύπλιο – Η διαχρονική αγαπημένη απόδραση

Χρόνος οδήγησης από Αθήνα: περίπου 2 ώρες

Το Ναύπλιο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα νεοκλασικά κτίρια, τα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης και η θέα στο Μπούρτζι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει νησί του Αργοσαρωνικού. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει ιστορία, ρομαντισμό και καλοκαιρινή διάθεση όλες τις εποχές του χρόνου.

Πόρτο Χέλι – Η κοσμοπολίτικη «Ριβιέρα» της Πελοποννήσου

Χρόνος οδήγησης από Αθήνα: περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά

Με τις όμορφες μαρίνες, τα κρυστάλλινα νερά και την αίσθηση πολυτέλειας που αποπνέει, το Πόρτο Χέλι αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα. Η θέα προς τις Σπέτσες και οι κοντινές παραλίες ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ήδη σε κάποιο νησί.

Ερμιόνη – Το μικρό νησί της Αργολίδας

Χρόνος οδήγησης από Αθήνα: περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά

Χτισμένη αμφιθεατρικά σε μια μικρή χερσόνησο, η Ερμιόνη συχνά χαρακτηρίζεται ως «νησί χωρίς να είναι νησί». Το γραφικό λιμανάκι, οι ψαροταβέρνες δίπλα στη θάλασσα και οι χαλαροί ρυθμοί της προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για ένα ήρεμο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Είναι ένας προορισμός που κερδίζει τους επισκέπτες με την αυθεντικότητα και τη διακριτική γοητεία του.



