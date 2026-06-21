Αποδράσεις κοντά στην Αθήνα: 10 νησιά για τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού

Επειδή ο Αύγουστος είναι ακόμα μακριά, βρήκαμε και σου προτείνουμε 10 νησιά για τις μίνι αποδράσεις του Σαββατοκύριακου από την Αθήνα.

Μπορεί ακόμα να κοιτάζουμε τον Αύγουστο με τα κυάλια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε τις «επίσημες» καλοκαιρινές διακοπές για να βρεθούμε δίπλα στη θάλασσα. Άλλωστε, τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού είναι φτιαγμένα για μικρές αποδράσεις, αυθόρμητα ταξίδια και στιγμές που μας κάνουν να ξεχάσουμε - έστω και για λίγο - ότι η Δευτέρα είναι προ των πυλών.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις ώρες, προκειμένου να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε διακοπές. Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα υπάρχουν νησιά που συνδυάζουν όμορφες παραλίες, καλό φαγητό, γραφικά σοκάκια και χαλαρούς ρυθμούς, προσφέροντάς μας ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για ένα διήμερο μακριά από την πόλη.

Από τον Αργοσαρωνικό μέχρι τις Κυκλάδες, συγκεντρώσαμε 10 νησιά που αξίζουν σίγουρα μια θέση στη λίστα των φετινών καλοκαιρινών εξορμήσεων. Άλλωστε, ποιος δεν έχει ανάγκη αυτές τις «ανάσες δροσιάς» μακριά από τη βαβούρα και τον καύσωνα της πόλης;

10 νησιά για να "αποδράσεις" τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού από την Αθήνα

Άνδρος

Χρόνος ταξιδιού: περίπου 2 ώρες με πλοίο από τη Ραφήνα.

Η Άνδρος συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα νερά και εντυπωσιακά μονοπάτια, που μας καλούν να τα εξερευνήσουμε. Η Χώρα ξεχωρίζει για την αρχοντική αισθητική της, ενώ παραλίες όπως Γιάλια, Χρυσή Άμμος και Ζόρκος προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για καλοκαιρινές βουτιές. Είναι η τέλειαεπιλογή για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από το κλασικό κυκλαδίτικο σκηνικό.

Αίγινα

Χρόνος ταξιδιού: από 40 λεπτά ως 1 ώρα και 15 λεπτά από τον Πειραιά.

Η Αίγινα αποτελεί διαχρονική αξία για κοντινές αποδράσεις από την Αθήνα. Φημίζεται για τους μικρούς κολπίσκους, τα φιστίκια, τον επιβλητικό Ναό της Αφαίας και τα παραθαλάσσια ταβερνάκια της. Το νησί συνδυάζει όμορφες παραλίες, πολιτιστικά δρώμενα και το κυριότερο; εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από τον Πειραιά, καθιστώντας το ιδανικό για μονοήμερες ή διήμερες εξορμήσεις.

Ύδρα

Χρόνος ταξιδιού: από 1 ώρα και 45 λεπτά με 2 ώρες από τον Πειραιά.

Ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά νησιά του Αργοσαρωνικού, η Ύδρα γοητεύει με την αρχοντική αρχιτεκτονική της και φυσικά το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούν πουθενά αυτοκίνητα. Τα πλακόστρωτα σοκάκια, το γραφικό λιμάνι και οι βουτιές από τα βράχια συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει μείνει αναλλοίωτο στον χρόνο.

Κέα

Χρόνος ταξιδιού: περίπου 1 ώρα από το λιμάνι του Λαυρίου.

Η Κέα ή Τζια είναι το πιο κοντινό κυκλαδονήσι στην Αθήνα και αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους αναζητούν ηρεμία και χαλάρωση εκτός πρωτεύουσας. Διαθέτει πανέμορφους όρμους, παραδοσιακά χωριά και ένα εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών. Η Ιουλίδα, η πρωτεύουσα του νησιού, είναι ένα από τα πιο γοητευτικά κυκλαδίτικα χωριά, χτισμένη πάνω σε έναν βράχο.

Σπέτσες

Χρόνος ταξιδιού: περίπου 2 - 2,5 ώρες από τον Πειραιά.

Οι Σπέτσες συνδυάζουν κοσμοπολίτικη αύρα, πλούσια ιστορία και όμορφες παραλίες. Οι βόλτες με ποδήλατο, τα ιστορικά αρχοντικά και οι παραθαλάσσιες διαδρομές δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα ρομαντικό διήμερο.

Κύθνος

Χρόνος ταξιδιού: από 1 ώρα και 30 λεπτά έως 2 ώρες από το Λαύριο.

Η Κύθνος παραμένει ένας από τους πιο αυθεντικούς καλοκαιρινούς προορισμούς των Κυκλάδων. Με περισσότερες από 90 παραλίες, γραφικά σοκάκια στη Χώρα και φημισμένες ιαματικές πηγές, προσφέρει χαλαρές διακοπές μακριά από τη φασαρία και την πολυκοσμία.

Πόρος

Χρόνος ταξιδιού: περίπου 1 ώρα με ταχύπλοο από τον Πειραιά.

Καταπράσινος και αριστοκρατικός, ο Πόρος είναι σίγουρα μία από τις πιο εύκολες και όμορφες αποδράσεις από την πρωτεύουσα. Το ρολόι που δεσπόζει πάνω από τη Χώρα, οι πευκόφυτες ακτές και οι χαλαροί ρυθμοί του νησιού τον κάνουν ιδανικό για όσους αναζητούν ξεκούραση χωρίς μεγάλες μετακινήσεις.

Εύβοια

Χρόνος πρόσβασης: από 40 λεπτά έως 1 ώρα - είτε με αυτοκίνητο είτε με φέρι μποτ - ανάλογα με το σημείο αναχώρησης.

Παρότι δεν πρόκειται για τυπικό νησιωτικό προορισμό, η Εύβοια προσφέρει αμέτρητες επιλογές για καλοκαιρινές εξορμήσεις. Από την κοσμοπολίτικη Χαλκίδα μέχρι τις εξωτικές παραλίες της νότιας Εύβοιας και τα καταπράσινα χωριά του βορρά, αποτελεί τέλεια επιλογή για κάθε τύπο ταξιδιώτη που θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τη ζωή στην πόλη εν μέσω καλοκαιριού.

Σαλαμίνα

Χρόνος ταξιδιού: περίπου 15 έως 20 λεπτά με φέρι από το Πέραμα.

Η Σαλαμίνα είναι, ίσως, η πιο εύκολη νησιωτική απόδραση για τους κατοίκους της Αττικής. Διαθέτει όμορφες παραλίες, γραφικούς οικισμούς και σημαντική ιστορική κληρονομιά, ενώ αποτελεί εξαιρετική λύση για ένα γρήγορο καλοκαιρινό διάλειμμα χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

Αγκίστρι

Χρόνος ταξιδιού: από 55 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά από τον Πειραιά.

Μικρό, καταπράσινο και ιδιαίτερα φιλόξενο, το Αγκίστρι είναι ο ορισμός της χαλαρής απόδρασης. Τα πευκοδάση φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, τα νερά είναι κρυστάλλινα και οι αποστάσεις μικρές. Ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για ένα Σαββατοκύριακο. Η Απόνησος και η Δραγωνέρα συγκαταλέγονται στα ομορφότερα σημεία του νησιού και αποτελούν πόλο έλξης για τους λάτρεις της φύσης.



