5 φράσεις που λέμε στον εαυτό μας και μας κρατούν πίσω (χωρίς να το καταλαβαίνουμε)

Οι σκέψεις που υπονομεύουν την αυτοπεποίθησή μας και μας κάνουν να εγκαταλείπουμε πριν καν προσπαθήσουμε προέρχονται από φράσεις που λέμε καθημερινά.

Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε στον εαυτό μας δεν είναι τόσο αθώος όσο μπορεί να πιστεύουμε. Μια φράση που επαναλαμβάνουμε καθημερινά, ειδικά σε στιγμές απογοήτευσης ή ανασφάλειας, μπορεί σταδιακά να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις δυνατότητές μας, τα λάθη μας και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά μας.

Δεν σημαίνει, ότι κάθε αρνητική σκέψη αποτελεί ένδειξη φόβου απέναντι στην επιτυχία. Όταν, όμως, η αυτοκριτική γίνεται μόνιμη συνήθεια, μπορεί να μας κάνει να αμφισβητούμε τον εαυτό μας και να εγκαταλείψουμε μια προσπάθεια πριν προλάβουμε να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων επαναλαμβάνει συχνά κάποιες συγκεκριμένες φράσεις, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη επίδραση από αυτή που πιστεύουμε.

5 φράσεις που βλάπτουν την αυτοεκτίμησή μας

1. «Είμαι ανόητος πώς το κατάφερα αυτό;»

Όλοι κάνουμε λάθη. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ένα λάθος μετατρέπεται σε χαρακτηρισμό της προσωπικότητάς μας. Το «έκανα ένα λάθος» είναι μια διαπίστωση. Το «είμαι ανόητος» είναι μια ταμπέλα. Η δεύτερη φράση δεν μας βοηθά να διορθώσουμε αυτό που συνέβη, αλλά ενισχύει την πεποίθηση ότι δεν είμαστε αρκετά ικανές. Πιο χρήσιμο είναι να αναρωτηθούμε: «Τι μπορώ να μάθω από αυτό;»

2. «Δεν είμαι όμορφος σήμερα»

Υπάρχουν ημέρες που απλώς δεν αισθανόμαστε όμορφα με την εμφάνισή μας. Όταν, όμως, μια κακή μέρα μπροστά στον καθρέφτη μετατρέπεται σε γενική κρίση για την εμφάνισή μας, είναι εύκολο να αρχίσουμε να ψάχνουμε συνεχώς «αποδείξεις» ότι δεν είμαστε αρκετά όμορφες. Αυτό που θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε είναι: «Τι θα με έκανε να αισθανθώ λίγο καλύτερα με τον εαυτό μου σήμερα;» Μερικές φορές μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, όπως λίγος χρόνος για εμάς.

3. «Δεν είμαι καλός σε αυτό»

Πόσες φορές έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πριν καν του δώσουμε πραγματικά μια ευκαιρία; Το να μην είμαστε καλοί σε κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι αύριο. Οι περισσότερες δεξιότητες απαιτούν χρόνο, εξάσκηση και αποτυχίες. Αντί να ρωτάμε «είμαι καλός;», ίσως αξίζει να ρωτήσουμε: «Μπορώ να είμαι λίγο καλύτερος από ό,τι ήμουν χθες;»

4. «Είμαι πολύ μεγάλος για να το κάνω αυτό»

Η ηλικία συχνά γίνεται μια εύκολη δικαιολογία για να μην δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο. Μια νέα δουλειά, ένα χόμπι, ένα ταξίδι ή ακόμη και μια μεγάλη προσωπική αλλαγή δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Το «είμαι πολύ μεγάλος» μπορεί τελικά να γίνει ένας τρόπος να στερήσουμε από τον εαυτό μας εμπειρίες που πραγματικά θα θέλαμε να ζήσουμε.

5. «Πρέπει να το κάνω, τι ταλαιπωρία»

Ακόμη και οι καθημερινές υποχρεώσεις μπορούν να μοιάζουν πολύ πιο βαριές, όταν τις αντιμετωπίζουμε αποκλειστικά ως αγγαρείες. Μια διαφορετική οπτική είναι να εστιάσουμε στο όφελος που βρίσκεται πίσω από κάθε πράξη. Δεν πλένουμε απλώς τα πιάτα, φροντίζουμε τον χώρο μας. Δεν αλλάζουμε απλώς τα σεντόνια, δημιουργούμε ένα καθαρό και άνετο περιβάλλον για να ξεκουραστούμε.

