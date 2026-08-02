5 φράσεις που αποτελούν «καμπανάκι» σε μια σχέση – Πότε είναι η ώρα να φύγεις, σύμφωνα με ψυχολόγους

H Sabrina Romanoff, κλινική ψυχολόγος, εκπαιδευόμενη στο Harvard, αποκαλύπτει τις 5 φράσεις που συχνά δείχνουν ότι μια σχέση έχει φτάσει σε αδιέξοδο.

Οι σχέσεις δοκιμάζονται καθημερινά από μικρές και μεγάλες συγκρούσεις, όμως υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές και εκφράσεις που μπορεί να αποκαλύπτουν βαθύτερα προβλήματα επικοινωνίας. Σύμφωνα με την κλινικό ψυχολόγο με πολυετή εμπειρία στη θεραπεία ζευγαριών, κάποιες επαναλαμβανόμενες φράσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά «καμπανάκια» ότι μια σχέση δεν εξελίσσεται πλέον με υγιή τρόπο.

Όπως εξηγεί, το πρόβλημα δεν βρίσκεται απαραίτητα σε μία μεμονωμένη έκφραση ή σε έναν καβγά, αλλά στο μοτίβο που δημιουργείται όταν ο ένας σύντροφος αποφεύγει συνεχώς την ευθύνη, ακυρώνει τα συναισθήματα του άλλου ή αρνείται να αλλάξει. Μια σχέση χρειάζεται δύο ανθρώπους πρόθυμους να ακούσουν, να κατανοήσουν και να κάνουν συμβιβασμούς.

Οι πέντε φράσεις που δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα

«Έτσι είμαι εγώ»

Η φράση αυτή μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή παραδοχή χαρακτήρα, όμως συχνά κρύβει μια άρνηση για προσωπική εξέλιξη. Είναι διαφορετικό να αναγνωρίζει κάποιος μια δυσκολία του, όπως ότι δυσκολεύεται στις συγκρούσεις ή ότι δεν παίρνει εύκολα πρωτοβουλίες, και διαφορετικό να χρησιμοποιεί τον χαρακτήρα του ως δικαιολογία για να μην αλλάξει τίποτα.

Όταν κάποιος δηλώνει «έτσι είμαι» απέναντι σε ένα πρόβλημα που πληγώνει τον σύντροφό του, ουσιαστικά μεταφέρει όλο το βάρος στον άλλον, ζητώντας του να αποδεχτεί μια κατάσταση χωρίς συζήτηση.

Μια πιο υγιής απάντηση θα μπορούσε να είναι: «Δεν σου ζητάω να γίνεις άλλος άνθρωπος. Σου ζητάω να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό το μοτίβο που μας πληγώνει».

«Είσαι πολύ ευαίσθητος/η»

Μία από τις πιο συχνές φράσεις που μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολία και ανασφάλεια είναι η απαξίωση των συναισθημάτων του άλλου. Όταν κάποιος λέει «είσαι πολύ ευαίσθητος», αντί να εξετάσει τι προκάλεσε την αντίδραση, μετατρέπει το συναίσθημα του συντρόφου του στο πραγματικό πρόβλημα.

Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση απομακρύνεται από τη συμπεριφορά που προκάλεσε τη στενοχώρια και επικεντρώνεται στο αν ο άλλος «αντιδρά υπερβολικά».

Μια απάντηση που επαναφέρει τη συζήτηση στην ουσία είναι: «Μπορούμε να μιλήσουμε για τον τρόπο που αντέδρασα, αλλά πρώτα χρειάζεται να συζητήσουμε τι συνέβη και με πλήγωσε».

«Σου είπα ήδη συγγνώμη»

Η συγγνώμη είναι σημαντική σε μια σχέση, αλλά από μόνη της δεν αρκεί. Σύμφωνα με την ειδικό, όταν η φράση αυτή χρησιμοποιείται για να τερματιστεί μια συζήτηση χωρίς πραγματική κατανόηση του προβλήματος, τότε δεν οδηγεί σε επίλυση.

Μια ουσιαστική απολογία συνοδεύεται από αλλαγή συμπεριφοράς και προσπάθεια να μην επαναληφθεί το ίδιο μοτίβο.

Η απάντηση «Ακούω ότι ζητάς συγγνώμη και το εκτιμώ, αλλά θέλω να ξέρω τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα» μπορεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τα λόγια στις πράξεις.

«Αλλά εγώ κάνω τόσα πολλά για εσένα»

Σε μια σχέση είναι φυσιολογικό να υπάρχουν στιγμές όπου και οι δύο σύντροφοι προσφέρουν και στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, η προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως «ασπίδα» απέναντι σε μια κριτική ή ένα πρόβλημα.

Η συγκεκριμένη φράση συχνά λειτουργεί ως αντιπερισπασμός: αντί να συζητηθεί αυτό που συνέβη τώρα, παρουσιάζονται όλες οι καλές πράξεις του παρελθόντος ώστε ο άλλος να αισθανθεί ότι δεν έχει δικαίωμα να παραπονεθεί.

Μια πιο σταθερή απάντηση είναι: «Δεν συγκρίνω όσα έχεις κάνει για μένα. Σου μιλάω για κάτι που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί στη σχέση μας».

«Εσύ πάντα το κάνεις αυτό»

Η γενίκευση αποτελεί έναν ακόμη τρόπο αποφυγής της ουσιαστικής συζήτησης. Με τη φράση «πάντα το κάνεις αυτό», η προσοχή μεταφέρεται από ένα συγκεκριμένο περιστατικό σε έναν υποτιθέμενο χαρακτήρα ή μια μόνιμη αδυναμία του άλλου.

Έτσι, ο ένας σύντροφος μπορεί να καταλήξει να αισθάνεται ότι είναι συνεχώς το πρόβλημα, ενώ η αρχική αιτία της σύγκρουσης παραμένει άλυτη.

Μια καλύτερη προσέγγιση είναι να επιστρέψει η συζήτηση στο συγκεκριμένο γεγονός: «Ας μιλήσουμε πρώτα για αυτό που έγινε σήμερα και μετά μπορούμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο γενικότερο μοτίβο».

Η ψυχολόγος τονίζει πως η παρουσία μίας από αυτές τις φράσεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια σχέση είναι καταδικασμένη. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί στιγμιαία να αμυνθούν ή να εκφραστούν λανθασμένα. Το σημαντικό είναι τι συμβαίνει μετά. Αν ο σύντροφος μπορεί να ακούσει, να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να προσπαθήσει να αλλάξει, υπάρχει χώρος για βελτίωση. Αν όμως οι ίδιες εκφράσεις επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας, τότε ίσως αποτελεί ένδειξη ότι η σχέση έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου χρειάζεται μια δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση.