Έχεις air fryer; Δοκίμασε αυτό το αφράτο κέικ με καφέ και σοκολάτα

Ένα αφράτο και λαχταριστό γλυκό, εύκολο και γρήγορο στην παρασκευή του, ιδανικό για ένα πρωινό γεμάτο γεύση και ενέργεια.

Το σημερινό κέικ είναι από τα πιο νόστιμα και απλά γλυκά που μπορούμε να ετοιμάσουμε στο σπίτι. Και αν χρησιμοποιήσετε το air fryer, θα το ετοιμάσετε ακόμη πιο γρήγορα και με εξαιρετικό αποτέλεσμα: Αφράτο, αρωματικό και γεμάτο γεύση.

Είναι ένα πολύ απλό και γρήγορο γλυκό, ιδανικό για το πρωινό, αλλά εξίσου κατάλληλο και για άλλες στιγμές της ημέρας. Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να προσαρμόσουμε τη συνταγή, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις όλων. Η προετοιμασία αυτού του αφράτου κέικ με καφέ και σοκολάτα είναι πραγματικά πανεύκολη. Δέκα περίπου λεπτά για την προετοιμασία του μείγματος, μισή ώρα ψήσιμο και είναι έτοιμο να το απολαύσουμε.

Υλικά

Για το μίγμα

3 αυγά

150 γρ. ζάχαρη

100 γρ. σπορέλαιο

100 γρ. καφέ

270 γρ. αλεύρι

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

100 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Για διακόσμηση

Άχνη ζάχαρη

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Εκτέλεση

Σε ένα μπολ σπάμε τα αυγά, προσθέτουμε τη ζάχαρη και αρχίζουμε να χτυπάμε με το ηλεκτρικό μίξερ. Προσθέτουμε το σπορέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ρίχνουμε τον καφέ και τον αναμειγνύουμε καλά με το ηλεκτρικό μίξερ. Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Ύστερα προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε καλά. Τέλος, προσθέτουμε τις σταγόνες σοκολάτας και τις ενσωματώνουμε καλά με μια σπάτουλα.

Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα για κέικ σε σχήμα στεφανιού, διαμέτρου 22 εκ. Τοποθετούμε τη φόρμα στον κάδο του air fryer και ψήνουμε στους 150°C για 32 λεπτά, χωρίς προηγούμενη προθέρμανση. Μόλις ψηθεί, αφήνουμε το κέικ να κρυώσει και στη συνέχεια το βγάζουμε από τη φόρμα και το τοποθετούμε σε μια πιατέλα. Τέλος, το διακοσμούμε πασπαλίζοντας με άχνη ζάχαρη. Και το κέικ με καφέ και σοκολάτα είναι έτοιμο για απόλαυση.

Συμβουλές

Με τις ίδιες ποσότητες μπορούμε να ετοιμάσουμε 9 muffins, τα οποία ψήνουμε στο air fryer στους 160°C για 15 λεπτά. Αν θέλουμε να τα ψήσουμε στον φούρνο, τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο με αέρα στους 170°C για 20 λεπτά. Επίσης, για μια εκδοχή χωρίς γλουτένη, αρκεί να αντικαταστήσουμε την ποσότητα του αλευριού με ένα μείγμα από 220 γρ. αλεύρι ρυζιού και 60 γρ. κορν φλάουρ ή άμυλο πατάτας. Αν προτιμάμε, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το σπορέλαιο με 120 γρ. λιωμένο βούτυρο.

Για πιο έντονη γεύση καφέ, μπορούμε να προσθέσουμε ένα κουταλάκι στιγμιαίου καφέ στον καφέ που έχουμε ετοιμάσει. Αν το γλυκό πρόκειται να καταναλωθεί και από παιδιά, προτείνεται να χρησιμοποιήσουμε καφέ χωρίς καφεΐνη. Θέλουμε να αρωματίσουμε το μείγμα; Μπορούμε να προσθέσουμε λίγη βανίλια, ξύσμα πορτοκαλιού ή λίγο άρωμα ρούμι. Το κέικ καφέ και σοκολάτας διατηρείται πολύ καλά σε θερμοκρασία δωματίου για 3-4 ημέρες, κλεισμένο σε ειδική καμπάνα για γλυκά ή σε ένα πιάτο, καλά σκεπασμένο με μεμβράνη τροφίμων. Το διατηρούμε σε σκιερό και δροσερό σημείο.