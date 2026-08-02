Αυτό το true crime ντοκιμαντέρ του Netflix δεν συγκρίνεται με όσα έχεις δει στην πλατφόρμα

Μπορούμε όλοι να παραδεχτούμε πως το Netflix ξέρει πώς να μεταφέρει μια true crime ιστορία. Να σε κάνει μάρτυρα της υπόθεσης, της αστυνομικής έρευνας, της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, της εξιχνίασης - να σε ανατριχιάσει, να σε συγκινήσει, αλλά να την ξεχάσεις στα πρώτα πέντε λεπτά που θα έχεις τελειώσει το ντοκιμαντέρ. Κι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.

Για όσο παρακολουθείς όμως, είσαι «εκεί». Στο νέο true crime ντοκιμαντέρ του Netflix, The Idaho Murders: College Nightmare, σου συμβαίνει ακριβώς αυτό. Η δολοφονία τεσσάρων φοιτητών στις 13 Νοεμβρίου 2022, που άλλαξε για πάντα την πανεπιστημιακή πόλη Μόσκοου στο Άινταχο, αφήνοντας μια τεράστια πληγή, είναι ίσως το νέο κόλλημα των χρηστών της πλατφόρμας.

Όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοιου είδους ντοκιμαντέρ, το μοτίβο είναι και σε αυτή την περίπτωση ίδιο. Η τριμερής παραγωγή παρουσιάζει τις ζωές των τεσσάρων θυμάτων, ανασυνθέτει τα γεγονότα της νύχτας των δολοφονιών και επιχειρεί να διερευνήσει το πιθανό κίνητρο που κρύβεται πίσω από ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών. Το γεγονός πως η δολοφονία συνέβη μόλις τέσσερα χρόνια πριν, κάνει και τις συνεντεύξεις των συγγενών και των φίλων των θυμάτων, πιο συγκινητικές. Έχουν, ακόμα, την οργή μέσα τους.

Youtube trailer / The Idaho Murders: College Nightmare

Στο The Idaho Murders: College Nightmare δεν δίνονται απαντήσεις. Το κίνητο δεν αναφέρεται, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει διαλευκανθεί. Ο κατηγορούμενος Μπράιαν Κόχμπεργκερ, υποψήφιος διδάκτορας εγκληματολογίας τότε, δεν μίλησε ποτέ - αντ’αυτού αποφάσισε να δηλώσει ένοχος, προκειμένου να γλιτώσει την θανατική ποινή.

Το παράδοξο εδώ, είναι πως συγκυριακά το ντοκιμαντέρ του Netflix συμπίπτει με μια νέα εξέλιξη. Ο Μπράιαν Κόχμπεργκερ θέλει να αποσύρει την ενοχή του και να οδηγηθεί σε δίκη, έναν χρόνο μετά την καταδίκη του, με βασικό ισχυρισμό την παραπλάνησή του από τις εισαγγελικές αρχές. Μάλιστα, δήλωσε στους New York Times πως έχει στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά του. «Πολλά πήγαν στραβά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ομολογίας. Θέλω πραγματικά να ακουστεί αυτό», ανέφερε.

Υπάρχουν, βέβαια, και αδιάσειστα στοιχεία εις βάρος του. Προς το παρόν, εξακολουθεί να βρίσκεται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας νότια του Μπόιζι.

Η ιστορία του true crime ντοκιμαντέρ του Netflix, που, μέχρι σήμερα, παραμένει χωρίς απαντήσεις

Στις 13 Νοεμβριου 2022, ένας άντρας φορώντας μαύρα και μάσκα, εισβάλλει σε κατοικία τεσσάρων φοιτητών, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο, στην πόλη Μόσκοου. Δολοφονεί με πολλαπλές μαχαιριές τους Ίθαν Τσάπιν (20 ετών), Κέιλι Γκονκάλβες (21), Ζάνα Κέρνοντλ (20) και Μάντισον Μόγκεν (21). Αφήνει ζωντανές δύο φοιτήτριες, οι οποίες κλείστηκαν στο δωμάτιο της μίας, μέχρι τελικά να καλέσουν την αστυνομία.

Οι φοιτητές είχαν επιστρέψει από πάρτυ. Ο Ίθαν έμεινε εκεί το βράδυ, μαζί με την κοπέλα του, Ζάνα.

Youtube trailer / The Idaho Murders: College Nightmare

Για εβδομάδες στο Πανεπιστήμιο επικρατεί ο απόλυτος φόβος. Κάποιοι φοιτητές, φεύγουν. Άλλοι μένουν στα σπίτια τους, προσπαθώντας να μείνουν ασφαλείς. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί συνέβη. Η υπόθεση μονοπωλεί, φυσικά, το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Οι αρχές για εβδομάδες προσπαθούν να βρουν απαντήσεις. Όσο δεν τις δίνουν, τόσο οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ αναλαμβάνουν δράση. Το ίντερνετ γεμίζει από βίντεο και σχόλια. Οι χρήστες αποφασίζουν, με το έτσι θέλω, να δώσουν την δική τους εκδοχή και τον πιθανό δολοφόνο. Και αυτό, ναι, είναι τρομακτικό.

Τελικά, οι ερευνητές οδηγούνται στον Μπράιαν Κόχμπεργκερ, ο οποίος είχε την ψευδαίσθηση πως είχε διαπράξει το τέλειο έγκλημα. Κάποιοι συμφοιτητές του στην εγκληματολογία, αναφέρουν πως μονοπωλούσε τις συζητήσεις στο μάθημα για τους κατά συρροή δολοφόνους και δυσκολευόταν να συνεργαστεί στις ομαδικές εργασίες.

Στο The Idaho Murders: College Nightmare βλέπουμε και το πώς ο ίδιος είχε γράψει στο Reddit, στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας, να του αναφέρουν πρώην κρατούμενοι πώς επέλεγαν και προσέγγιζαν τα θύματά τους.

Tudum / Netflix

Η ειδοποιός διαφορά του true crime ντοκιμαντέρ με τα υπόλοιπα στο Netflix, είναι πως στο The Idaho Murders: College Nightmare, καταλαβαίνεις την συναισθηματική φόρτιση που υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή μια αφήγηση μιας ακόμη υπόθεσης που συγκλόνισε και συγκλονίζει, αλλά ένα δριμύ κατηγορώ των οικογενειών που εξακολουθούν να μην ξέρουν γιατί τα παιδιά τους δολοφονήθηκαν.

Όπως ανέφερε και η Σκάι Μπόργκμαν, που σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ, οι οικογένειες θα είχαν μεγαλύτερη ανακούφιση αν ο κατηγορούμενος είχε εξηγήσει τα κίνητρά του. «Είναι ακόμη θυμωμένοι. Αν είχαν πάρει έστω μία απάντηση στο "γιατί", ίσως να τους βοηθούσε περισσότερο».

Από την άλλη, ίσως δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση για το κίνητρο ή γιατί ο δράστης επέλεξε να μπει σε κατοικία, όπου έμεναν τέσσερις φοιτήτριες ή γιατί επέλεξε τις συγκεκριμένες. Ίσως, όπως συμβαίνει πάντα, οι γυναίκες να είναι ο εύκολος στόχος - the ugly truth.