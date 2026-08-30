Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 31 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου 2026 | ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 31 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου 2026

Όλα τα σημαντικά αστρολογικά γεγονότα αυτής της εβδομάδας έχουν ως επίκεντρο τη 13η μοίρα του ζωδιακού, φέρνοντας εξελίξεις κυρίως στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου όλων των ζωδίων.

Τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα δέχονται την εξαιρετικά ευνοϊκή επιρροή του τριγώνου Δία–Κρόνου, που πραγματοποιείται στη 13η μοίρα Λέοντα και Κριού. Τύχη, ανάπτυξη και σταθερότητα συνδυάζονται, δημιουργώντας ευκαιρίες για να εδραιωθεί κάτι σημαντικό στη ζωή σας. Οι εξελίξεις που ξεκινούν τώρα μπορούν να έχουν διάρκεια και να συνεχίσουν να αποδίδουν μέχρι περίπου τις 12 Σεπτεμβρίου.

Τα ζώδια του νερού και της γης ευνοούνται από το εξάγωνο Ερμή–Άρη, στη 13η μοίρα Παρθένου και Καρκίνου. Θετικές επαφές, συναντήσεις, προτάσεις και δυναμικές συζητήσεις σάς δίνουν την αυτοπεποίθηση να διεκδικήσετε τους στόχους σας και να προχωρήσετε ένα βήμα μπροστά. Πρόκειται επίσης για μια έντονα ερωτική και φλερτ όψη, που μπορεί να φέρει νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες επικοινωνίες.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι, κυρίως από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου. Το τετράγωνο Άρη–Κρόνου, στη 13η μοίρα Καρκίνου και Κριού, αποτελεί την πιο απαιτητική όψη του μήνα και μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, θυμό, συγκρούσεις, διαφωνίες και απότομες αντιδράσεις. Όσοι έχετε ωροσκόπο ή σημαντικά σημεία από τη 10η έως τη 15η μοίρα των παρορμητικών ζωδίων, αποφύγετε τη βιασύνη και προσέξτε περισσότερο τις μετακινήσεις, τη σωματική καταπόνηση και τα μικροατυχήματα.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 31 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, αυτή η εβδομάδα κορυφώνει σημαντικά γεγονότα, κυρίως από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου. Η ερωτική σας ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο και οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα θετικές για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου, κυρίως αν έχετε γεννηθεί από την 1η έως τις 5 Απριλίου ή έχετε Ωροσκόπο στον Κριό. Αν είστε δεσμευμένοι, μια σχέση μπορεί τώρα να σοβαρέψει, να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα και να σας ενθουσιάσει με την προοπτική της.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξαιρετικά θετικές εξελίξεις στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας, οι οποίες ανεβάζουν αισθητά την ψυχολογία σας. Μια οικογενειακή υπόθεση μπορεί να σταθεροποιηθεί, να βρεθεί μια λύση που σας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια ή να ολοκληρωθεί μια συμφωνία που περιμένατε. Μπορεί να προχωρήσει μια μετακόμιση, μια αγορά ή πώληση ακινήτου, μια ανακαίνιση ή μια αλλαγή μέσα στο σπίτι που δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για εσάς και τους ανθρώπους σας. Ευχάριστα γεγονότα στην οικογένεια σας κάνουν να αισθάνεστε ότι αποκτάτε ξανά σταθερό έδαφος.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, βρίσκεστε σε μια εξαιρετικά θετική περίοδο, κυρίως εσείς του δευτέρου δεκαημέρου που έχετε γεννηθεί από την 1η έως τις 5 Ιουνίου. Αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις και να σταθεροποιήσει συμφωνίες ή συμβόλαια που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θετικά τη ζωή σας. Μπορείτε να ολοκληρώσετε μια διαπραγμάτευση, να υπογράψετε μια συμφωνία με μακροχρόνια προοπτική ή να βάλετε γερές βάσεις σε ένα σχέδιο που προετοιμάζετε εδώ και καιρό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, αυτή η εβδομάδα αφορά κυρίως εσάς του δευτέρου δεκαημέρου, ιδιαίτερα όσους έχετε γεννηθεί από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου, καθώς και όσους έχετε Ωροσκόπο στον Καρκίνο. Εσείς θα βιώσετε τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της περιόδου, με κυριότερη εξέλιξη τη σταθεροποίηση της μισθολογικής σας κατάστασης. Μπορεί να καταφέρετε να πάρετε μια αύξηση ή να κατοχυρώσετε μια οικονομική συμφωνία που θα ενισχύσει το εισόδημά σας. Ίσως το ποσό να μην είναι τόσο μεγάλο όσο θα θέλατε, όμως πρόκειται για μια ουσιαστική βελτίωση που μπορεί να αποκτήσει διάρκεια και να αποτελέσει τη βάση για μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στο μέλλον.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, είστε οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας, κυρίως εσείς που βρίσκεστε στις αρχές του δευτέρου δεκαημέρου και έχετε γεννηθεί από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου. Βιώνετε μια συγκλονιστικά θετική περίοδο, κατά την οποία μπορείτε να σταθεροποιήσετε σημαντικούς προσωπικούς στόχους και να δημιουργήσετε προοπτικές με διάρκεια. Οι ευκαιρίες που εμφανίζονται τώρα μπορούν να σας επηρεάζουν θετικά μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου. Μια σημαντική αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από επαφές με το εξωτερικό, ένα ταξίδι ή μια συνεργασία με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Αγαπημένοι Παρθένοι, οι πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας είστε εσείς του δευτέρου δεκαημέρου, κυρίως όσοι έχετε γεννηθεί από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου, καθώς και όσοι έχετε Ωροσκόπο στην Παρθένο. Μέσα από επιτυχημένες παρασκηνιακές συζητήσεις και συναντήσεις μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνίες που βελτιώνουν αισθητά την οικονομική σας κατάσταση. Περιουσιακά στοιχεία μπορούν τώρα να αξιοποιηθούν ή να σας προσφέρουν μεγαλύτερο όφελος.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας είστε εσείς που βρίσκεστε στις αρχές του δευτέρου δεκαημέρου, κυρίως όσοι έχετε γεννηθεί από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου, καθώς και όσοι έχετε Ωροσκόπο στον Ζυγό. Δέχεστε εξαιρετικά θετικές επιρροές, όμως υπάρχουν και ορισμένες καταστάσεις που χρειάζονται ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς. Αν είστε παντρεμένοι ή βρίσκεστε σε μια σταθερή σχέση, μπορεί να περάσετε ένα επεισόδιο κλυδωνισμών, έντονων διαφωνιών και τσακωμών.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, αυτή η εβδομάδα σάς φέρνει ένα εκπληκτικό νέο στον τομέα της καριέρας. Η προσπάθεια, η συνέπεια και η εργασία που έχετε προσφέρει το προηγούμενο διάστημα επιβραβεύονται. Μπορεί να λάβετε έναν σημαντικό τίτλο, να κατακτήσετε μια καλύτερη θέση ή να προστεθεί στο βιογραφικό σας μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά το επαγγελματικό σας κύρος.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Αγαπημένοι Τοξότες, πολλά και σημαντικά νέα έρχονται ειδικότερα για εσάς που βρίσκεστε στις αρχές του δευτέρου δεκαημέρου. Αν έχετε γεννηθεί από τις 3 έως τις 7 Δεκεμβρίου ή έχετε Ωροσκόπο στον Τοξότη, βρίσκεστε σε μια καταπληκτική στιγμή, κατά την οποία μπορείτε να σταθεροποιήσετε κάτι πολύ όμορφο στην ερωτική σας ζωή. Μια νέα γνωριμία μπορεί να ανθίσει και να αποκτήσει σταθερή μορφή μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι Αιγόκεροι, αυτή την εβδομάδα χρειάζεται να αξιοποιήσετε τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, χωρίς να αγνοήσετε ορισμένες καταστάσεις που απαιτούν προσοχή. Τα περισσότερα γεγονότα αφορούν εσάς του δευτέρου δεκαημέρου, κυρίως όσους έχετε γεννηθεί από τις 2 έως τις 6 Ιανουαρίου, καθώς και όσους έχετε Ωροσκόπο στον Αιγόκερω. Αν είστε παντρεμένοι ή συγκατοικείτε με τον σύντροφό σας, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα μέσα στο σπίτι, διαφωνίες γύρω από την καθημερινή συμβίωση ή εντάσεις που προέρχονται από την οικογένεια.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Αγαπημένοι Υδροχόοι, είστε από τους μεγάλους κερδισμένους όχι μόνο αυτής της εβδομάδας, αλλά ολόκληρου του διαστήματος μέχρι περίπου τις 12 Σεπτεμβρίου. Τα σημαντικότερα γεγονότα αφορούν εσάς που έχετε γεννηθεί από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου, καθώς και όσους έχετε Ωροσκόπο στον Υδροχόο. Έχετε συγκλονιστική έμπνευση και σημαντικές ευκαιρίες για να σταθεροποιήσετε μια τρέχουσα ή νέα γνωριμία. Μια πολλά υποσχόμενη σχέση μπορεί τώρα να αποκτήσει σταθερή θέση στην καθημερινότητά σας και να σας προσφέρει την ασφάλεια που επιθυμείτε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Αγαπημένοι Ιχθύες, αυτή είναι μια εξαιρετική εβδομάδα για να αυξήσετε το εισόδημά σας και να δημιουργήσετε μια νέα πηγή εσόδων με σταθερές προοπτικές. Οι θετικές εξελίξεις που ξεκινούν τώρα μπορούν να διαρκέσουν μέχρι περίπου τις 12 Σεπτεμβρίου, προσφέροντάς σας μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια. Στον επαγγελματικό χώρο έρχονται νέες προτάσεις, ευκαιρίες και συζητήσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση σας. Η προσπάθειά σας αναγνωρίζεται και δεν αποκλείεται να λάβετε μια ουσιαστική επιβράβευση.

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