Αυτές είναι οι ωραιότερες ανταύγειες για γκρίζα μαλλιά

Οι αποχρώσεις που αξίζει να δοκιμάσεις

Τα γκρίζα μαλλιά έχουν πάψει εδώ και καιρό να θεωρούνται ψεγάδι, που πρέπει -με κάθε κόστος- να καμουφλαριστεί. Από την Andie MacDowell μέχρι την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren, όλο και περισσότερες celebrities επιλέγουν πλέον να αφήνουν τα γκρίζα μαλλιά τους φυσικά, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να είναι εξίσου κομψά και εντυπωσιακά με οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.

Αν, λοιπόν, έχεις αρχίσει να γκριζάρεις αλλά δεν θέλεις να καλύψεις εντελώς τις λευκές τρίχες σου με μια ενιαία βαφή, είμαστε εδώ να σου υπενθυμίσουμε ότι...δεν χρειάζεται. Μπορείς απλά να ανανεώσεις το look σου κάνοντας ανταύγειες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σαν γέφυρα ανάμεσα στο φυσικό και το βαμμένο χρώμα, δημιουργώντας βάθος και φωτεινότητα. Δες παρακάτω ποιες είναι οι πιο κολακευτικές ανταύγειες για γκρίζα μαλλιά και πάρε ιδέες:

Οι καλύτερες ανταύγειες για γκρίζα μαλλιά

Silver highlights

Αν αγαπάς την ψυχρή, μεταλλική πλευρά των γκρίζων μαλλιών, οι silver ανταύγειες είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά looks που μπορείς να υιοθετήσεις. Λεπτές ασημί τούφες τοποθετούνται στρατηγικά ανάμεσα στα φυσικά γκρίζα μαλλιά, δημιουργώντας ένα φωτεινό αποτέλεσμα που μοιάζει σχεδόν σαν να αντανακλά το φως. Η συμβουλή μας; Ζήτησε από τον colorist σου πολύ λεπτές ανταύγειες για ένα πραγματικά elegant αποτέλεσμα.

Ash blonde highlights

Τα ash blonde highlights είναι ιδανικά για εσένα που είσαι ξανθιά και τα μαλλιά σου έχουν αρχίσει τώρα να γκριζάρουν. Οι ψυχροί, σταχτί τόνοι «δένουν» ανάμεσα στο ξανθό και το γκρι, μειώνοντας την αντίθεση ανάμεσα στις διαφορετικές αποχρώσεις. Έτσι, η ρίζα μπορεί να μεγαλώνει χωρίς να δημιουργείται το αυστηρό όριο που συχνά προκαλεί μια κλασική βαφή.

Salt-and-pepper highlights

Ποιος είπε ότι πρέπει απαραίτητα να αποφασίσεις ανάμεσα στο φυσικό γκρι και τη βαφή; Το salt-and-pepper look βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη συνύπαρξη. Οι σκούρες και οι γκρίζες τούφες παραμένουν ορατές και οι ανταύγειες χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια πιο αρμονική μετάβαση, δημιουργώντας ένα cool, ανεπιτήδευτο και μοντέρνο αποτέλεσμα.

Pearl blonde highlights

Για ένα πιο φωτεινό και luxurious αποτέλεσμα, δοκίμασε pearl blonde ανταύγειες, οι οποίες προσθέτουν μια διακριτική περλέ διάσταση στα γκρίζα μαλλιά. Η απόχρωση κινείται ανάμεσα στο πολύ ανοιχτό ξανθό, το λευκό και το ασημί, με μια απαλή φωτεινότητα που κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πιο λαμπερά.

Face-framing highlights

Αν δεν θέλεις να αλλάξεις ολόκληρο το χρώμα σου, μπορείς να εστιάσεις γύρω από το πρόσωπο. Οι πιο φωτεινές silver ή pearl ανταύγειες στα μπροστινά τμήματα των μαλλιών φωτίζουν αμέσως το πρόσωπο και ενσωματώνουν τα γκρίζα με πολύ φυσικό τρόπο, επιτρέποντάς σου να δοκιμάσεις την τάση πριν προχωρήσεις σε μια πιο ολοκληρωμένη αλλαγή.