Τι παπούτσια ταιριάζουν καλύτερα με τα granny jeans – Απογειώνουν κάθε εμφάνιση

4 επιλογές που θα σου χαρίσουν σίγουρα εντυπωσιακά vibes

Το granny jeans είναι η denim τάση που απέδειξε ότι τα πιο κλασικά κομμάτια μπορούν να δείχνουν πιο σύγχρονα από ποτέ. Με ψηλόμεση εφαρμογή, ίσια ή ελαφρώς φαρδιά γραμμή στο τελείωμα και μια ανεπιτήδευτα κομψή αισθητική, αποτελεί την πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του mom jean και ένα από τα πιο ευέλικτα παντελόνια της γκαρνταρόμπας.



Η διαχρονική του σιλουέτα το κάνει να συνδυάζεται εύκολα με τα περισσότερα κομμάτια της ντουλάπας, σε ό,τι αφορά όμως τα παπούτσια, ένα είναι το στιλ παπουτσιών που οι γυναίκες συνδυάζουν, τα φλατ.

Τι παπούτσια ταιριάζουν καλύτερα με τα granny jeans

Loafers

Τα loafers παραμένουν μία από τις πιο κομψές επιλογές. Σε κάθε εκδοχή τους προσθέτουν μια διακριτική preppy αισθητική και κάνουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο να δείχνει προσεγμένο.



Μπαλαρίνες

Εξίσου ιδανικός είναι ο συνδυασμός με μπαλαρίνες, ιδίως με σχέδια που έχουν μυτερή μύτη. Δημιουργούν όμορφη ισορροπία με τη χαλαρή γραμμή του τζιν, ενώ χαρίζουν θηλυκότητα και διακριτική κομψότητα.

Flat Slingbacks

Για πιο polished looks, τα flat slingbacks αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική. Η ανοιχτή φτέρνα κάνει το σύνολο πιο ανάλαφρο και κομψό, ενώ συνδυάζονται εύκολα τόσο με ένα σακάκι για το γραφείο όσο και με ένα απλό t-shirt για μια πιο casual εμφάνιση.



Sneakerinas

Αν, τέλος, θέλεις να κινηθείς πιο κοντά στις φετινές τάσεις, οι sneakerinas αποτελούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές καθώς συνδυάζουν την άνεση των sneakers με τη θηλυκότητα μιας μπαλαρίνας.

