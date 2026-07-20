5 + 1 φλατ σανδάλια για να φορέσεις με βερμούδα και φόρεμα – Άνετα και στιλάτα

Τα σανδάλια μπορούν να φορεθούν, κάθε μέρα – όλη μέρα, με αμέτρητους τρόπους.

Το καλοκαίρι πρέπει να είναι η εποχή της άνεσης αλλά και του στιλ, και, αν κάτι χαρακτηρίζει τις summer εμφανίσεις μας αυτό είναι σίγουρα η άνεση και φινέτσα. Κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου πρέπει να είναι άνετα και ευέλικτα, με τα φλατ σανδάλια να πληρούν όλες τις προδιαγραφές για κάθε περίσταση.

Από μίνιμαλ φλατ μέχρι πιο εκκεντρικά, τα σανδάλια αποτελούν τα αγαπημένα των γυναικών της μόδας, και, όταν λέμε πως ένα ζευγάρι σανδάλια μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο καλά, τόσο σε μια βόλτα μετά τη δουλειά όσο και μέσα στο γραφείο, το εννοούμε.

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε τα σανδάλια που σίγουρα αξίζουν μια θέση στη συλλογή σου και παρακάτω έχουμε τη λίστα με τα αγαπημένα μας. Μας ευχαριστείς μετά.

Δες παρακάτω τα φλατ σανδάλια

G-Star Raw, Epapoutsia/ Δες εδώ

Σανδάλια με λεπτό λουράκι, Envie shoes/ Δες εδώ

Ίσιο πέδιλο με λαμπερές λεπτομέρειες, Zara/ Δες εδώ

Φλατ δερμάτινα σανδάλια με μεταλλιζέ φινίρισμα, Tommy Hilfiger/ Δες εδώ

Καφέ σανδάλια, Modivo/ Δες εδώ

Σαγιονάρες με προσχηματισμένο πάτο, Η&Μ/ Δες εδώ