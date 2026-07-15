Πώς θα «σβήσεις» τις γρατζουνιές από sneakers και πέλιδα για να μοιάζουν σαν καινούργια

Ακόμα και το πιο κομψό ζευγάρι παπούτσια μπορεί να χάσει πόντους στιλ από φθορές και δη από γρατζουνιές.

Ευτυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιφανειακές γρατζουνιές από την καθημερινή χρήση μπορούν να μειωθούν ή ακόμη και να εξαφανιστούν με τα σωστά υλικά και λίγη προσοχή. Πώς όμως θα τα κάνεις να μοιάζουν σαν καινούργια;

Πώς να αφαιρέσεις τις γρατζουνιές από τα sneakers

Αφαιρείσαι πρώτα τη σκόνη και τη βρωμιά με ένα μαλακό πανί από μικροΐνες.

Για τις λευκές λαστιχένιες σόλες, τρίψε απαλά τις γρατζουνιές με ένα σφουγγάρι χωρίς υπερβολική πίεση.

Αν το επάνω μέρος είναι από λείο δέρμα ή συνθετικό δέρμα, βάλε μικρή ποσότητα ειδικής κρέμας ή conditioner και γυαλίστε με καθαρό πανί.

Στα υφασμάτινα sneakers μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια πάστα από μαγειρική σόδα και λίγο νερό.

Άφησε τη να δράσει για λίγα λεπτά και καθάρισε απαλά με μια μαλακή οδοντόβουρτσα.

Άφησε τα παπούτσια να στεγνώσουν φυσικά, μακριά από άμεσο ήλιο ή πηγές θερμότητας.

Πώς να αφαιρέσεις τις γρατζουνιές από τις εσπαντρίγιες

Καθάρισε την επιφάνεια με ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.

Αν υπάρχουν σημάδια στο ύφασμα, χρησιμοποιήστε λίγο ήπιο σαπούνι διαλυμένο σε νερό και τρίψτε πολύ απαλά με ένα μαλακό βουρτσάκι.

Απέφυγε να βρέξεις υπερβολικά τη σόλα από σχοινί, γιατί μπορεί να αλλοιωθεί.

Σκούπισε τυχόν υπολείμματα με καθαρό πανί και άφησε τις εσπαντρίγιες να στεγνώσουν σε σκιερό μέρος.

Πώς να αφαιρέσεις τις γρατζουνιές από τα πέδιλα

Αφαίρεσε τη σκόνη με ένα μαλακό πανί.

Για δερμάτινα πέδιλα, χρησιμοποίησε ειδική κρέμα περιποίησης που βοηθά να μειωθούν οι επιφανειακές γρατζουνιές και να επανέλθει η φυσική όψη του δέρματος.

Στα συνθετικά πέδιλα, ένα ελαφρώς νωπό πανί είναι συνήθως αρκετό για να απομακρύνει τα περισσότερα σημάδια.

Αν υπάρχουν γρατζουνιές στις σόλες ή στα τακούνια από λάστιχο, μπορείς να τις τρίψεις απαλά με ένα σφουγγάρι μελαμίνης.

Άφησε τα πέδιλα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα φορέσετε ή τα αποθηκεύσετε.

Μερικές έξτρα συμβουλές

Καθάρισε τα παπούτσια μετά από κάθε έντονη χρήση.

Αποθήκευσε τα σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Χρησιμοποίησε προστατευτικό σπρέι όταν το υλικό το επιτρέπει.

Μην αφήνεις τις γρατζουνιές χωρίς φροντίδα, καθώς με τον χρόνο γίνονται πιο έντονες και δυσκολότερες να αντιμετωπιστούν.