Τα sneakers δεν είναι πια μονάχα ένα άνετο και εργονομικό παπούτσι για τις προπονήσεις στο γυμναστήριο και το τρέξιμο. Τώρα πια αποτελεί βασικό κομμάτια ακόμη και για την έξοδο για έναν χαλαρό καφέ με φίλες στο κέντρο της πόλης.

Μη ξεχνάς άλλωστε πως, από τις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας μέχρι και το street style των πιο ενημερωμένων γυναικών, τα sneakers προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση -και το πιο βασικό- σε κάθε εποχή του χρόνου.

Με μία έρευνα για το ιδανικό ζευγάρι sneaker, το οποίο θα φοράς τόσο στην προπόνηση, όσο και στις εξόδους σου, ανακαλύψαμε ένα σχέδιο από τα Oysho, το οποίο θα λατρέψεις ανεξαρτήτως του στιλ και της αισθητικής σου.

Τα sneakers από τα Oysho που θα φορέσεις και στην προπόνηση και στην έξοδο – Κοστίζουν κάτω από 30 ευρώ

Πρόκειται για τα αθλητικά παπούτσια running χαμηλού προφίλ, τα οποία συνδυάζουν επικαλυπτόμενα πάνελ και διάτρητες λεπτομέρειες που προσφέρουν αναπνευσιμότητα και μοντέρνο φινίρισμα.

OYSHO

Διαθέτουν διπλά κορδόνια, ένα στον ίδιο τόνο με το παπούτσι για ένα πιο καθαρό και μίνιμαλ look, και ένα ακόμη σε φλούο χρώμα που προσθέτει μια ξεχωριστή και πιο τολμηρή πινελιά στο σετ.





OYSHO



Πώς θα τα φορέσεις; Θα ταιριάξουν άψογα με ένα αθλητικό σετ, ένα t-shirt και ένα track short, ό,τι πρέπει για τρέξιμο και προπόνηση, αν όμως θέλεις να είσαι άνετη σε κάθε σου έξοδο, μπορείς να τα φορέσεις με μία maxi ή midi φούστα, ακόμη και με ένα λινό σετ.

