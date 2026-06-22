Sneakers το καλοκαίρι; 3 tips και 7 looks για να τα φορέσεις όπως κάθε ενημερωμένο fashion girl

Υπάρχουν ποιο ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας από τα sneakers;

Από τις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας μέχρι και το street style των πιο ενημερωμένων γυναικών της μόδας, τα sneakers έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση – αλλά και σε κάθε εποχή του χρόνου.

Το ερώτημα όμως αυτών των ζεστών ημερών είναι ένα: έχουν τα sneakers θέση στις καλοκαιρινές εμφανίσεις ή μήπως όχι; Η απάντηση καταλαβαίνεις πως είναι ξεκάθαρα ναι, πόσο μάλλον αν είσαι... comfort addict.

Άνετα και πρακτικά, αποτελούν την ιδανική εναλλακτική αν θέλεις να συνδυάσεις στιλ και ευελιξία, πώς θα τα φορέσεις όμως;

Πώς θα φορέσεις τα sneakers το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για λευκά sneakers, λεπρές γραμμές και ελαφριά υφάσματα που επιτρέπουν στο πόδι να αναπνέει. Οι λεπτές σιλουέτες και τα retro-inspired σχέδια λοιπόν, όπως για παράδειγμα τα Speedcat της Puma, δείχνουν πιο κομψά και θα ταιριάξουν εύκολα με τα καλοκαιρινά outfits.

Παίξε με τις αντιθέσεις

Ένα από τα μεγαλύτερα styling tricks της σεζόν είναι ο συνδυασμός sneakers με πιο ρομαντικά ή edgy κομμάτια. Η αντίθεση ανάμεσα σε ένα αθλητικό παπούτσι και ένα ρομαντικό φόρεμα ή μια μίνι φούστα δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δείχνει σύγχρονο και ανεπιτήδευτο.

Δώσε σημασία στις αναλογίες

Τα sneakers λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει ισορροπία στο υπόλοιπο look. Ένα oversized πουκάμισο με κοντό σορτς, μια μίνι φούστα με φαρδύ t-shirt ή ένα slip dress με slim sneakers θα δώσουν ένα αρμονικό αποτέλεσμα.

Μην φοβάσαι το sporty στοιχείο

Οι ποδοσφαιρικές φανέλες, τα track pants και οι βερμούδες έχουν επιστρέψει δυναμικά αυτή τη σεζόν και, ναι, μπορούν να συνδυαστούν με sneakers δημιουργώντας looks που ισορροπούν ανάμεσα στο casual και το fashion forward, μη φοβηθείς λοιπόν αυτό το καλοκαίρι να τα συνδυάσεις.

7 look για να εμπνεσυτείς

Με denim σορτς Με λινό σετ Με σατέν φόρεμα Με παντελόνι Με αθλητικό σορτς Με μίνι φόρεμα Με ποδοσφαιρική φανέλα