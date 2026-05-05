Τα sneakers είναι από τα πιο πολυφορεμένα κομμάτια της καθημερινότητας και συνάμα όμως ένα από αυτά που λερώνονται πιο εύκολα. Για καλή μας τύχη όμως υπάρχουν βήματα τα οποία μπορείς να ακολουθήσεις και να τα κρατήσεις λαμπερά και καθαρά.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ξέρεις πως δεν πλένονται όλα τα παπούτσια στο πλυντήριο. Sneakers από υλικά όπως ύφασμα, καμβά ή mesh συνήθως αντέχουν τη διαδικασία της πλύσης, καθώς είναι σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση και επαφή με υγρασία.

Αντίθετα, παπούτσια από δέρμα, σουέντ ή πιο «ευαίσθητα» υλικά καλό είναι να καθαρίζονται μόνο στο χέρι διότι το νερό και η έντονη περιστροφή μπορεί να τα καταστρέψουν.

Πώς να καθαρίσεις σωστά τα sneakers σου στο πλυντήριο χωρίς να τα καταστρέψεις

Σωστή προετοιμασία

Αν το ζευγάρι σου είναι κατάλληλο για πλυντήριο, η προετοιμασία είναι το πιο σημαντικό βήμα. Ξεκίνα αφαιρώντας τα κορδόνια και, αν γίνεται, τους πάτους. Τα κορδόνια μπορούν να πλυθούν ξεχωριστά, ενώ οι πάτοι καλό είναι να καθαριστούν στο χέρι για να φύγουν καλύτερα οι οσμές. Στη συνέχεια, καθάρισε πρόχειρα τα παπούτσια με μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνεις λάσπη και σκόνη.

Πώς θα τα προστατέψεις

Βάλε τα sneakers μέσα σε μια υφασμάτινη θήκη πλυντηρίου ή ακόμα και σε μια μαξιλαροθήκη. Αυτό βοηθά να προστατευτούν τόσο τα ίδια όσο και το πλυντήριο από δυνατά χτυπήματα. Editor's tip: πρόσθεσε 2-3 πετσέτες στον κάδο του πλυντηρίου για να «μαλακώσει» η περιστροφή.

Το σωστό πρόγραμμα

Επίλεξε κρύο νερό και ένα ήπιο πρόγραμμα. Το ζεστό νερό μπορεί να αλλοιώσει τα υλικά και να χαλαρώσει τις κόλλες, ενώ τα δυνατά προγράμματα φθείρουν τη δομή του παπουτσιού. Προτίμησε ένα ήπιο υγρό απορρυπαντικό και απέφυγε το μαλακτικό, γιατί μπορεί να αφήσει υπολείμματα.

Τα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τα παπούτσια σου

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που πρέπει να αποφύγεις είναι το στέγνωμα. Μην βάλεις ποτέ τα sneakers στο στεγνωτήριο καθώς η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει τη σόλα ή να «λιώσει» τις κόλλες. Αντί γι’ αυτό, άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά. Γέμισέ τα με χαρτί ή καθαρά πανιά για να κρατήσουν το σχήμα τους και τοποθέτησέ τα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ήλιο ή θερμότητα.