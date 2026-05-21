Η ερμηνεία που η Μέριλ Στριπ ακόμα μετανιώνει - Ακόμα κι αν προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Είναι αναμφίβολα από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Ωστόσο, στην μακρά καριέρα της, η Μέριλ Στριπ έχει μια ερμηνεία που θα ήθελε να πάει καλύτερα

Η Μέριλ Στριπ δεν είναι τυχαία μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της. Με ερμηνείες που μνημονεύουμε και 21 υποψηφιότητες για Όσκαρ, η κορυφή δικαίως της ανήκει.

Αν κάτι έκανε τόσο αγαπητή την Μέριλ Στριπ, αυτό ήταν το ότι δεν περιορίστηκε σε μια συγκεκριμένη κινηματογραφική περσόνα -σε αντίθεση με πολλούς σταρ του Χόλιγουντ. Από τότε που εμφανίστηκε στη σκηνή, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ήταν ξεκάθαρα μια προσωπικότητα που δεν μπορούσε κανείς να αγνοήσει.

Φυσικά, υπήρξαν στιγμές στην καριέρα της που θα ήθελε να εξελιχθούν διαφορετικά. Η Μέριλ Στριπ ανέκαθεν ήταν αυστηρή με τον εαυτό της. Όπως σημειώνει το Far Out Magazine, μία εξ αυτών ήταν και η ερμηνεία της στη βρετανική rom-com του 1981, The French Lieutenant’s Woman. Μια ταινία που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Φόουλς, με τον Χάρολντ Πίντερ να αναλαμβάνει την κινηματογραφική μεταφορά του.

«Πάντα θέλεις να κάνεις κάτι καλύτερα εκ των υστέρων. Δεν μπορούσα να μην εύχομαι να ήμουν πιο όμορφη», είχε πει η Μέριλ Στριπ. Η ηθοποιός, παρά τη φήμη και την αξιοζήλευτη καριέρα, δεν έκρυβε τις ανασφάλειές της μπροστά στην κάμερα. Δεν έβλεπε τις ερμηνείες της ως επιτεύγματα, αλλά συχνά εξέφραζε την άποψη για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερες.

Για την ίδια, η εξωτερική της εμφάνιση σε αυτή την ταινία, δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της ταινίας. Στην περίπτωση του The French Lieutenant’s Woman, η Μέριλ Στριπ ένιωθε ότι δεν κατάφερε ποτέ να μπει πλήρως στον χαρακτήρα, κάτι που οδήγησε σε μια ερμηνεία κατώτερη των δικών της προσδοκιών.

Παρά τη δυσαρέσκεια της βέβαια, η Μέριλ Στριπ ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ ο Πίντερ προτάθηκε για το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.