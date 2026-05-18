Για να μυρίζεις όλη μέρα σα να έχεις βγει μόλις από το ντους

Σκέψου την αίσθηση αναζωογώνησης που νιώθεις μετά το ντους ή την αίσθηση ενός φρεσκοπλυμμένου λευκού πουκάμισου πάνω στο δέρμα σου. Αυτή ακριβώς μιμούνται τα παρακάτω body mists. Με αρώματα που μυρίζουν καθαριότητα και ανάλαφρες -συχνά ενυδατικές- συνθέσεις, είναι το απόλυτο must-have για το γραφείο, το γυμναστήριο, τη θάλασσα αλλά και την καθημερινή τσάντα.

Τα πιο ωραία body mists αυτής της κατηγορίας συνδυάζουν νότες λευκού musk, βαμβακιού, soap accords και αλδεΰδες με απαλές λουλουδάτες πινελιές όπως γιασεμί, κρίνο της κοιλάδας και παιώνια. Παράλληλα, οι νότες από περγαμόντο και λεμόνι δίνουν μια πιο δροσερή διάσταση, ενώ η βανίλια και το κασμίρι προσθέτουν μια απαλή ζεστασιά που κάνει το άρωμα να μυρίζει φυσικά όμορφο και cozy πάνω στην επιδερμίδα.

Ακολουθούν πέντε από τα δικά μας αγαπημένα body mists με άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Αρώματα που μυρίζουν καθαριότητα: 5 body mists που θα λατρέψεις

Wood Sage & Sea Salt Body Mist, Jo Malone

Με γλυκερίνη φυσικής προέλευσης και άλλα κύρια συστατικά περιποίησης της επιδερμίδας, η φόρμουλα του προϊόντος απορροφάται εύκολα και συντελεί στην απαλότητα και στην ενυδάτωσή της, αρωματίζοντας παράλληλα με το φρέσκο και θαλασσινό Wood Sage & Sea Salt.

Not A Perfume Hair & Body Mist, Juliette has a gun

Το μοναδικό άρωμα καθαριότητας του Not a perfume κυκλοφορεί και σε μορφή hair & body mist, με βάση το νερό. Η αντιοξειδωτική του σύνθεση, στοχεύει στην εξισορρόπηση του επιπέδου του Ph των μαλλιών και της επιδερμίδας, καθώς επαναφέρει τη λάμψη τους.

White Jasmine Body Splash, Fresh Line

Αυτό το αναζωογονητικό αρωματικό νερό σώματος εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο γιασεμί προσφέρει φρεσκάδα κι ευεξία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι γλυκές νότες ανθισμένου γιασεμιού, σε συνδυασμό με τις κρεμώδεις νότες λευκών άνθεων, αφήνουν την επιδερμίδα διακριτικά αρωματισμένη με ένα ακαταμάχητο λουλουδάτο άρωμα.

Ck Cotton Musk Unisex Hair & Body Perfume Mist, Calvin Klein

Αυτό το λεπτό λουλουδάτο άρωμα είναι φρέσκο και παρήγορο σαν βαμβάκι, τυλιγμένο στη ζεστασιά του αισθησιακού μόσχου, αβίαστα δροσερό και τέλεια ισορροπημένο. Η ελαφριά, ενυδατική σύνθεσή του αφήνει την επιδερμίδα απαλή και ενυδατωμένη.

Fizzy Lily Body Mist, Seventeen Cosmetics

Aυτό το αναζωογονητικό mist για το σώμα και τα μαλλιά έχει το πιο δροσερό κι ανάλαφρο λουλουδένιο άρωμα με νότες από κρίνο και φρέσκα άνθη για αίσθηση φρεσκάδας.