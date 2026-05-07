Τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις πόρτες της Μεγάλης Βρετανίας;

Πίσω από τις βαριές πόρτες της Μεγάλης Βρετανίας δεν εξελίσσεται απλώς η καθημερινότητα ενός ξενοδοχείου.

Το 1842, ο Αντώνης Δημητρίου επιστρέφει στην Αθήνα με ένα όραμα: να δημιουργήσει μια κατοικία αντάξια των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Απέναντι από το παλάτι του Όθωνα, το μέγαρο που σχεδιάζει ο Theophil Hansen γίνεται το πρώτο statement κοσμοπολιτισμού της πόλης.

Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1874, ο Ευστάθιος Λάμψας μετατρέπει το κτίριο σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ξενοδοχείο. Όχι απλώς έναν χώρο διαμονής. Αλλά έναν χώρο επιρροής.



Όταν η Ιστορία δεν γράφεται στα υπουργεία - αλλά στα σαλόνια της Μεγάλης Βρετανίας

Στις αρχές του 20ού αιώνα, εν μέσω πολέμων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων, το Hotel Grande Bretagne γίνεται τόπος συνάντησης διπλωματών, στρατιωτικών και απεσταλμένων. Οι αποφάσεις δεν παίρνονται μόνο πίσω από κλειστές πόρτες κρατικών γραφείων. Παίρνονται και εδώ. Σε ιδιωτικά σαλόνια. Με θέα το Σύνταγμα.

Ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς με τον βασιλιά Γεώργιο

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το ξενοδοχείο επιτάσσεται από τις δυνάμεις του Άξονα. Μετά την Απελευθέρωση, μετατρέπεται σε στρατηγείο των Βρετανών.

Στα Δεκεμβριανά του 1944, η πόλη φλέγεται - και το ξενοδοχείο γίνεται οχυρό. Από τα μπαλκόνια του δίνονται εντολές. Στα δωμάτιά του διαμορφώνονται εξελίξεις

Το ξενοδοχείο που είδε κυβερνήσεις να γεννιούνται

Το 1974, σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σχηματίζει κυβέρνηση μέσα από σουίτα του ξενοδοχείου μετά την πτώση της Χούντας.

Την ίδια χρονιά, ο Μακάριος Γ΄ απευθύνεται στο κοινό από το μπαλκόνι του, μετά την απόπειρα δολοφονίας και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η Μεγάλη Βρετανία δεν παρακολουθεί την ιστορία. Τη στεγάζει.

Από βασιλιάδες και σταρ μέχρι Ολυμπιακούς Αγώνες

Με το πέρασμα των δεκαετιών, το ξενοδοχείο φιλοξενεί προσωπικότητες που καθορίζουν την παγκόσμια κουλτούρα: η Elizabeth Taylor, η Sophia Loren, η Maria Callas. Αλλά και ο Sean Connery, ο Francis Ford Coppola, η Lady Gaga.

Αλέν Ντελόν

Το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Μεγάλη Βρετανία γίνεται το ανεπίσημο “σαλόνι” της πόλης. Εκεί όπου η Ελλάδα συστήνεται ξανά στον κόσμο.

Η αναγέννηση των 82 εκατομμυρίων ευρώ

Το 2003, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, το ξενοδοχείο περνά από μια ριζική ανακαίνιση ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ. Η ιστορία δεν σβήνεται. Αναβαθμίζεται. Η κλασική αρχιτεκτονική συναντά την τεχνολογία. Η παράδοση ενσωματώνει τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Περισσότερο από ξενοδοχείο - ένα ζωντανό σύστημα εξουσίας

Σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία μέλος της The Luxury Collection, διαθέτει 259 δωμάτια και 61 σουίτες, χώρους όπως το GB Roof Garden, το Winter Garden και το Alexander’s Bar. Όμως η ουσία δεν βρίσκεται στις παροχές. Βρίσκεται σε αυτό που δεν φαίνεται: στις συναντήσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Στις αποφάσεις που δεν ανακοινώνονται ποτέ δημόσια.

Τελικά… είναι απλώς ένα ξενοδοχείο;

Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται απέναντι από τη Βουλή. Αλλά πολλές φορές, πιο κοντά στην πραγματική ισχύ. Δεν είναι απλώς ένα landmark. Είναι ένα σημείο όπου ο χρόνος δεν περνά- διαμορφώνεται. Και ίσως τελικά, το ερώτημα δεν είναι πόση ιστορία μπορεί να αντέξει ένα κτίριο. Αλλά πόση εξουσία μπορεί να κρύψει.

