Αυτά είναι τα καλύτερα αντηλιακά προσώπου με χρώμα για γυναίκες άνω των 50

Προστατεύουν από τις ακτίνες UV, μειώνουν τις ρυτίδες και χαρίζουν λαμπερό αποτέλεσμα

Μετά τα 50, η επιδερμίδα χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντηλιακή προστασία. H απώλεια πυκνότητας, η αφυδάτωση, οι δυσχρωμίες και η μείωση της φυσικής λάμψης της επιδερμίδας κάνουν απαραίτητα τα αντηλιακά προσώπου με χρώμα που συνδυάζουν αντιγήρανσης, προστασία και κάλυψη.

Οι νέες συνθέσεις περιλαμβάνουν πλέον αντιγηραντικά συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια, αντιοξειδωτικά και νιασιναμίδη, που βοηθούν την επιδερμίδα να διατηρεί την άνεση, την ελαστικότητα και τη φωτεινότητά της μέσα στη μέρα. Προλαμβάνουν και ταυτόχρονα μειώνουν τα σημάδια φωτογήρανσης, λειτουργώντας ως μια ολοκληρωμένη λύση φροντίδας. Παράλληλα, προσφέρουν πιο φυσική κάλυψη που δεν κάθεται στις γραμμές και δεν βαραίνει το πρόσωπο, όπως συμβαίνει συχνά με τα πιο ματ αντηλιακά προϊόντα.

Ένα ακόμη στοιχείο που τα κάνει ιδανικά για γυναίκες ανώ των 50 είναι το λαμπερό, υγιές φινίρισμα που χαρίζουν. Αντί να αφήνουν την επιδερμίδα επίπεδη ή ξηρή, δημιουργούν μια πιο ξεκούραστη και φωτεινή όψη, δίνοντας αυτό το διακριτικό dewy look που κάνει το δέρμα να δείχνει πιο φρέσκο και ζωντανό. Έτσι, το αντηλιακό με χρώμα λειτουργεί όχι μόνο ως προστασία από τη φωτογήρανση, αλλά και ως ένα καθημερινό boost λάμψης και φροντίδας.

Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα αντηλιακά προσώπου με χρώμα, τα οποία είναι ιδανικά για γυναίκες 50+, για να διαλέξεις:

Τα καλύτερα αντηλιακά προσώπου με χρώμα για μετά τα 50

Capital Soleil UV-Age Daily Water Fluid Tinted SPF50+, Vichy-Απόκτησέ το εδώ

Αν είσαι σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου της εμμηνόπαυσης, δοκιμάστε το Capital Soleil UV-Age Daily SPF50+ με χρώμα και κλάσματα προβιοτικών, το οποίο δρα ενάντια στις ρυτίδες και τις κηλίδες, χαρίζοντας παράλληλα ανομοιόμορφο χρωματικό τόνο στην επιδερμίδα.

Red Grape Tinted Daily Sunscreen Face Cream SPF50, KORRES-Απόκτησέ το εδώ

Ενισχυμένη με το καινοτόμο δραστικό από βλαστοκύτταρα Κόκκινου Σταφυλιού και ένα μίγμα βιταμινών, το αντηλιακό προσώπου με χρώμα της σειράς Red Grape βοηθά στη μείωση της εμφάνισης ρυτίδων και πανάδων, χαρίζοντας λάμψη και ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα.

Anthelios Age Correct Photocorrection Daily CC Cream, La Roche-Posay-Απόκτησέ το εδώ

Η Anthelios Age Correct Photocorrection Daily CC Cream παρέχει υψηλή προστασία ευρέως φάσματος UVB/UVA και προλαμβάνει την υπερμελάγχρωση που προκαλείται από το ορατό φως. Έχει επίσης αποτελεσματικότητα κατά της γήρανσης χαρή στα κλάσματα υαλουρονικού οξέως, το Phe-Resorcinol και τη νιασιναμίδη στη σύνθεσή της.

Sun Anti-Pigmintation Tinted Fluid, Avène-Απόκτησέ το εδώ

Η αντηλιακή κρέμα με χρώμα Avène Sun Sensitive SPF 50+ εξισορροπεί τις χρωματικές ανωμαλίες του δέρματος και, χάρη στον υψηλό δείκτη προστασίας ευρέος φάσματος από την ακτινοβολία UV, το προστατεύει από την επιβλαβή ακτινοβολία του ήλιου.

Bee Sun Safe Daily Age Repair Tinted Fluid SPF50, Apivita-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το αντηλιακό προσφέρει στην επιδερμίδα την απαραίτητη δόση ενυδάτωσης, ενώ παράλληλα καλύπτει τις πιθανές ατέλειες και συνολικά ενοποιεί το χρώμα της επιδερμίδας. Περιέχει νιασιναμίδη και πρόπολη για ενίσχυση της φωτεινότητας, μείωση των κηλίδων και των ρυτίδων και λείανση της επιδερμίδας.