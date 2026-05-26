Οι πλεκτές μπαλαρίνες από τα H&M που ταιριάζουν με όλα, κοστίζουν λιγότερο από 20 ευρώ και βγαίνουν σε 3 χρώματα

Οι μπαλαρίνες είναι το κομμάτι κλειδί κάθε κομψής γκαρνταρόμπας και αυτό το καλοκαίρι, ολοένα και περισσότερα crochet σχέδια κυκλοφορούν στην αγορά.

Τα κομψά αυτά φλατ, οι μπαλαρίνες, τις οποίες λατρεύουν οι πιο στιλάτες Γαλλίδες, χαρίζουν μια μοναδική ευελιξία, μπορούν να συνδυαστούν τόσο με chic κομμάτια, όσο και με πιο casual σύνολα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που κερδίζουν τη θέση τους στις καρδιές των fashion lovers.

Με γνώμονα τα παραπάνω, κάναμε μία έρευνα στα καταστήματα και ανακαλύψαμε τις μπαλαρίνες από τα H&M που θα «λιώσεις» όλο το καλοκαίρι και θα φορέσεις με ό,τι έχεις στη συλλογή σου.

Οι πλεκτές μπαλαρίνες από τα H&M που ταιριάζουν με όλα, κοστίζει λιγότερο από 20 ευρώ και βγαίνει σε 3 χρώματα

Πρόκειται για ένα ζευγάρι πλεκτές μαπαλαρίνες, από πλαστική ψάθα, με τετράγωνη μύτη και λεπτό τελείωμα περιμετρικά στο άνοιγμα, είναι άνετες και πρακτικές και μάλιστα φοριούνται με τα πάντα.

Κυκλοφορούν σε τρία χρώματα, baby pink, κρεμ και χρυσό και το καλύτερο είναι πως κοστίζουν λιγότερο από 20 ευρώ.

H&M

Πώς θα τις φορέσεις; Είναι ιδανικές με μια βερμούδα, denim ή και tailored, με ένα λινό σετ ακόμη, ένα φόρεμα, ακόμη και με ένα άνετο τζιν και το σίγουρο είναι πως θα τις φορέσεις από το γραφείο στην πόλη μέχρι και στις καλοκαιρινές σου διακοπές στο νησί.