Κοραλί νύχια: 10 μανικιούρ που ταιριάζουν τέλεια στις μελαχρινές
Βίκυ Χριστοπούλου
25 Μαΐου 2026
Τα κοραλί νύχια είναι από τις πιο κομψές και φωτεινές επιλογές για αυτή την εποχή, αφού συνδυάζουν τη φρεσκάδα του καλοκαιριού με τη διαχρονική θηλυκότητα. Η ζεστή τους απόχρωση χαρίζει ζωντάνια στα χέρια, αναδεικνύει υπέροχα το μαύρισμα και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί τόσο σε καθημερινές όσο και σε πιο βραδινές εμφανίσεις. Από glossy και pastel αποχρώσεις μέχρι πιο έντονα neon ή elegant matte φινιρίσματα, το κοραλί δίνει αμέτρητες δυνατότητες για μοντέρνα και ευφάνταστα nail looks.
Μπορεί να συνδυαστεί με μίνιμαλ nail art, φλοράλ σχέδια, χρυσά accents, ombré εφέ ή ακόμη και french tips για ένα αποτέλεσμα που δείχνει σούπερ καλοκαιρινό και ταυτόχρονα chic. Είτε προτιμάς κοντά νύχια είτε πιο μακριά και εντυπωσιακά σχήματα, το κοραλί είναι η ιδανική επιλογή για να μπεις σε mood διακοπών. Παρακάτω θα βρεις μερικά από τα δικά μας αγαπημένα μανικιούρ για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Κοραλί νύχια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις
Two Toned French
Simple Florals
Swirls
Soft Ombre
Tiny French
Coral Florals
Watercolor
Coral Floral Tips
Bright Coral
Tiny Nail Art
