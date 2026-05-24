Προβλέψεις εβδομάδας 25 - 31 Μαΐου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ - Πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που αποφεύγαμε

Πάμε να δούμε μια εβδομάδα για τα ζώδια που, ενώ ξεκινά με έμπνευση, ευκαιρίες και έντονη κινητικότητα, στην πορεία δοκιμάζει αρκετά τις αντοχές, τις σχέσεις αλλά και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε πίεση, θυμό και προσδοκίες.

Η αρχή της εβδομάδας, με τον Ήλιο σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, ευνοεί συζητήσεις, επαφές, δημιουργικές ιδέες, επανασυνδέσεις αλλά και καταστάσεις που λειτουργούν πιο διαισθητικά. Είναι ιδανικές ημέρες για να δούμε λίγο πιο καθαρά μια κατάσταση που μας μπέρδευε. Παρ’ όλα αυτά, το τετράγωνο του Ήλιου με τον Βόρειο Δεσμό μας φέρνει προ των ευθυνών μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που αποφεύγαμε αλλά το πλήρωμα του χρόνου μας τις «σέρβιρε» κανονικά.

Την Τρίτη, το τρίγωνο Ήλιου – Πλούτωνα δίνει δυναμισμό, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να γίνουν σημαντικές κινήσεις, συζητήσεις ή ξεκαθαρίσματα. Είναι μια όψη που βοηθάει να πάρουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης, να ασχοληθούμε σε βάθος και λεπτομέρεια με ένα project ή να πάρουμε στρατηγικές επαφές που μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες το επόμενο διάστημα.

Όμως εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί την ίδια ημέρα ο Άρης συγκρούεται με τον Πλούτωνα και αυτή είναι ίσως η πιο “εκρηκτική” όψη της εβδομάδας. Εγωισμοί, ξεσπάσματα, παιχνίδια δύναμης, κόντρες σε σχέσεις ή συνεργασίες και γενικά μια αίσθηση ότι κάποιοι πιέζουν καταστάσεις στα άκρα, μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν ρήξεις. Είναι από τις ημέρες που χρειάζεται να αποφύγουμε τις εμμονές, τις υπερβολικές αντιδράσεις και τα power struggles.

Προς το τέλος της εβδομάδας, το τετράγωνο Αφροδίτης – Κρόνου μας προσγειώνει στην πραγματικότητα. Κάποιοι από εμάς μπορεί να νιώσουν απόσταση, ψυχρότητα ή ότι μια σχέση, μια γνωριμία δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελαν. Δεν αποκλείονται καθυστερήσεις ή μια ανάγκη να μπουν όρια και ξεκαθαρίσματα, ιδιαίτερα σε καταστάσεις που μέχρι τώρα βασίζονταν μόνο στο συναίσθημα. Η οικονομική στενότητα είναι εξαιρετικά πιθανή.

Η εβδομάδα κλείνει με την Πανσέληνο στον Τοξότη, η οποία φέρνει ξεκαθαρίσματα και εξελίξεις γύρω από ταξίδια, σπουδές, μετακινήσεις, νομικά ζητήματα αλλά και αποφάσεις που σχετίζονται με το μέλλον και τη γενικότερη πορεία μας. Πολλοί ίσως συνειδητοποιήσουν πως έχει έρθει η στιγμή να αλλάξουν τρόπο σκέψης, να δουν πιο μακριά και να αφήσουν πίσω καταστάσεις που πλέον τους περιορίζουν.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 25 - 31 Μαΐου 2026

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, μια αρκετά επικοινωνιακή αλλά και έντονη εβδομάδα ξεκινάει για εσένα με μια σειρά από συζητήσεις, επαφές, μετακινήσεις που θα κάνεις αλλά και τα πρόσωπα που θα συναντήσεις, τα οποία θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις και στη διάθεσή σου.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στο πως βγάζεις λεφτά, και πως τα κρατάς αυτά τα λεφτά και τα..αυγατίζεις. Από τη μία υπάρχουν ευκαιρίες να κινηθείς πιο έξυπνα και στρατηγικά, από την άλλη όμως θα χρειαστεί να διαχειριστείς προσεκτικά εντάσεις, εγωισμούς και καταστάσεις που μπορεί εύκολα να σε βγάλουν εκτός ορίων.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, αυτή είναι ξεκάθαρα μια εβδομάδα που σε αφορά άμεσα, αφού ο Ήλιος βρίσκεται στο ζώδιό σου και όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σου. Είναι ένα ευνοϊκό διάστημα για να διεκδικήσεις και να πάρεις πράγματα. Ταυτόχρονα όμως, φαίνεται πως υπάρχουν και αρκετές εσωτερικές πιέσεις ή παρασκηνιακές καταστάσεις που σε κουράζουν περισσότερο απ’ όσο αφήνεις να φανεί.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε αυτή η εβδομάδα έχει πολλές παρασκηνιακές καταστάσεις που βγαίνουν τώρα στο φως. Είναι μια περίοδος που θα χρειαστεί να ακούσεις περισσότερο το ένστικτό σου, να προστατεύσεις την ενέργειά σου και να μην πιέσεις καταστάσεις που μπορεί να σε εξαντλήσουν.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα αυτή κάνει focus στην ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής σου ζωής. Από τη μία φαίνεται πως ανοίγονται νέες προοπτικές και ευκαιρίες, από την άλλη όμως οι επαγγελματικές πιέσεις και οι απαιτήσεις των άλλων μπορούν εύκολα να σε κουράσουν ή να σε βάλουν σε διαδικασία έντονων αντιπαραθέσεων.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα αυτή εστιάζει κυρίως στην καριέρα σου. Από τη μία φαίνεται πως μπορείς να κάνεις πολύ σημαντικές κινήσεις και να δείξεις τις δυνατότητές σου, από την άλλη όμως υπάρχει και αρκετή πίεση, υποχρεώσεις και μια αίσθηση ότι πρέπει συνεχώς να αποδείξεις πράγματα στους άλλους.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα αυτή θα σου ανοίξει τους πνευματικούς σου ορίζοντες και θα σε βγάλει από την ρουτίνα που ζεις το τελευταίο καιρό. Ωστόσο, όσο καλές και αν φαίνονται οι ευκαιρίες και οι προοπτικές, οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας συνεχίζουν να σου χτυπούν την πόρτα.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα αυτή σε βοηθά να φτιάξεις ένα σωστό προϋπολογισμό και να τακτοποιήσεις θέματα που αφορούν την καθημερινότητα σου αλλά και το σπίτι. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να δεις πιο καθαρά τι σε κουράζει, τι σε πιέζει αλλά και ποιες καταστάσεις δεν μπορούν πλέον να συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, το focus αυτής της εβδομάδας είναι οι σχέσεις σου: ερωτικές φιλικές ή επαγγελματικές, όλες έρχονται στο προσκήνιο (εντάξει ίσως υπάρχει μια έμφαση στις ερωτικές). Τουλάχιστον θα μπεις σε μια διαδικασία να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα και να δεις ποια άτομα αξίζουν να μείνουν στη ζωή σου ή όχι.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή είναι αρκετά παραγωγική, αφού θα καταφέρεις να τακτοποιήσεις πολλά από τα «ανοιχτά μέτωπα» που έχεις. Ωστόσο, επειδή είσαι άνθρωπος και όχι ρομπότ, προσπάθησε να κάνεις και κάποια διαλλείματα ώστε να μην κρασάρεις μετά.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα αυτή έχει αρκετή ένταση αλλά και δυνατές εξελίξεις σε ερωτικά, δημιουργικά projects αλλά και γενικότερα σε ό,τι σoυ δίνει χαρά και σας κάνει να αισθάνεσαι ο εαυτός σου. Φλερτ, νέες γνωριμίες υπάρχουν στο μενού, προσοχή όμως σε οικογενειακές εντάσεις που μπορεί να χαλάσουν το κλίμα.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου κυρίως σε θέματα σπιτιού, οικογένειας, προσωπικής ζωή αλλά και σε αποφάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητά σου. Από τη μία φαίνεται πως έχεις ανάγκη να νιώσεις πιο ήρεμος , από την άλλη όμως υπάρχουν αρκετές πιέσεις, συζητήσεις και εσωτερικές εντάσεις που δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις πραγματικά.

