Κι όμως υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος

Το ήξερες ότι η αποτελεσματικότητα ενός σέρουμ δεν έχει να κάνει μόνο με τη σύνθεσή του, αλλά και με τον τρόπο εφαρμογής του; Η σωστή τεχνική δεν είναι περίπλοκη, απλώς θέλει συνέπεια και λίγη προσοχή στη λεπτομέρεια. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς να απλώνεις το σέρουμ σωστά για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα:

Πώς απλώνω το σέρουμ: Τα tips που πρέπει να γνωρίζεις

Ξεκινάμε από τα βασικά: την καθαρή επιδερμίδα. Το σέρουμ δεν είναι πρώτο βήμα, είναι «δεύτερη πράξη», γι' αυτό και θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα σε καθαρό πρόσωπο, ώστε να μην εμποδίζουν τη δράση του ρύποι, μακιγιάζ ή λιπαρότητα.

Η ποσότητα παίζει επίσης μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζεις. Δεν χρειάζεται υπερβολή. Λίγες μόνο σταγόνες (3-4 για την ακρίβεια) αρκούν για όλο το πρόσωπο. Τα σέρουμ είναι υπερσυμπυκνωμένες συνθέσεις, άρα η δύναμή τους δεν βρίσκεται στην ποσότητα αλλά στη στοχευμένη δράση.

Editor's Tip: Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, το σέρουμ μπορεί να εφαρμόζεται σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα, ειδικά αν περιέχει υαλουρονικό οξύ. Η μικρή αυτή λεπτομέρεια βοηθά στη δέσμευση της υγρασίας και ενισχύει την αίσθηση ενυδάτωσης.

Πάμε τώρα στα δύσκολα, aka την εφαρμογή. Εφάρμοσε το σέρουμ σε πρόσωπο και λαιμό με απαλές ταμποναριστές κινήσεις ή με ελαφρύ μασάζ προς τα πάνω και προς τα έξω χωρίς να ασκείς έντονη πίεση. Στη συνέχεια, άφησέ το μερικά δευτερόλεπτα ή ακόμα και ένα λεπτό να «κάτσει» πριν προχωρήσεις στην ενυδατική σου κρέμα, έτσι ώστε τα δραστικά συστατικά να προλάβουν να διεισδύσουν στην επιδερμίδα.

Editor's Tip: Θυμήσου ότι το σέρουμ προηγείται πάντα της κρέμας, γιατί η κρέμα κλειδώνει την υγρασία βοηθώντας να παραμείνουν τα ενεργά συστατικά εκεί που πρέπει. Αν αντιστραφεί η σειρά, η αποτελεσματικότητα του σέρουμ μειώνεται αισθητά.