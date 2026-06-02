5 νέα αντιγηραντικά σέρουμ που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Οι καινοτόμες συνθέσεις που θα κάνουν πραγματική διαφορά στο πρόσωπό σου

Αν θέλεις να ανανεώσεις το νεσεσέρ σου και να επενδύσεις σε προϊόντα που πραγματικά μπορούν να κάνουν διαφορά στην επιδερμίδα σου, σου έχουμε καλά νέα. Βρήκαμε πέντε ολοκαίνουρια αντιγηραντικά σέρουμ, που συνδυάζουν ισχυρά δραστικά συστατικά με ανάλαφρες υφές και σίγουρα αξίζουν μια θέση στη skincare ρουτίνα σου.

Υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια, μπακουκιόλη, νιασιναμίδη και ρετινόλη βρίσκονται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή συστατικά των νέων συνθέσεων, βοηθώντας το δέρμα να δείχνει πιο λείο, φωτεινό και ξεκούραστο. Είτε θέλεις να προλάβεις τα πρώτα σημάδια γήρανσης είτε να χαρίσεις περισσότερη ελαστικότητα και φρεσκάδα στην επιδερμίδα σου, υπάρχουν πλέον επιλογές για κάθε ηλικία και τύπο δέρματος. Το σημαντικό είναι να επιλέξεις προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες σου και να τα χρησιμοποιείς με συνέπεια, ώστε να δεις πραγματικά αποτελέσματα με τον χρόνο.

Ακολουθούν τα πέντε λανσαρίσματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον μας :

Τα νέα αντιγηραντικά σέρουμ που πρέπει να δοκιμάσεις

Volufiline* 92% + Pal-Isoleucine 1% Plumping Serum, The Ordinary-Απόκτησέ το εδώ

Το Volufiline* 92% + Pal-Isoleucine 1% είναι ένας συμπυκνωμένος ορός προσώπου που περιέχει 92% VolufilineTM, μια τεχνολογία γνωστή για την ικανότητα ορατής αύξησης του όγκου και της σφριγηλότητας της επιδερμίδας. Η σύνθεση δρα για να επαναφέρει τον όγκο στις περιοχές που είναι επιρρεπείς στη χαλάρωση, όπως το περίγραμμα των ματιών, τα ζυγωματικά και οι ρυτίδες χαμόγελου.

Night Lift Bakuchiol Serum, LAPOGÈN-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο ορός με κρεμώδη υφή και μπακουκιόλη προσφέρει ορατή βελτίωση της υφής και του τόνου της επιδερμίδας, ενώ συμβάλει στη λείανση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων και τη συνολική ανάπλαση και αναζωογόνηση της επιδερμίδας.

Absolue Longevity MD Reset The Serum, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Εμπνευσμένο από το Senevisium, το μοναδικό αυτό σύμπλοκο μακροζωίας συνδυάζει τη Ραμνόζη, τη Νιασιναμίδη, και το Pro-Xylane™ Τριαντάφυλλου με την Ταυρίνη για να στοχεύσει τις κυριότερες ανάγκες της επιδερμίδας ενάντια στη γήρανση.

Revitalift Classic Serum, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Eμπλουτισμένος με προ-ρετινόλη, πεπτίδια ελαστίνης και αδενοσίνη, αυτός ο ορός συμβάλλει στην ομοιόμορφη όψη της επιδερμίδας και στην ενίσχυση της ελαστικότητάς της.

Queen Bee Longevity 12 Years Markers Serum, APIVITA-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο ανάλαφρος ορός σμίλευσης προσώπου προσφέρει λείο και μη λιπαρό τελείωμα στην επιδερμίδα, ενώ συνδυάζεται ιδανικά με την κρέμα προσώπου. Αυξάνει ορατά τον όγκο και βελτιώνει το πείργραμμα του προσώπου, ενώ παράλληλα μειώνει την εμφάνιση πανάδων και ρυτίδων.