Μειώνουν τις ρυτίδες, χωρίς να ερεθίζουν την επιδερμίδα

Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα αλλάζει: Γίνεται λιγότερο πυκνό, πιο ξηρό και θαμπό, ενώ οι άλλοτε "ασήμαντες" λεπτές γραμμές μεταμορφώνονται σε εγκατεστημένες ρυτίδες. Αν δεν θέλεις να καταφύγεις σε δραστικές μεθόδους αντιγήρανσης, όπως το μπότοξ, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να εντάξεις στη ρουτίνα σου την μπακουκιόλη, το next big thing στην περιποίηση, που έχει ενθουσιάσει τις skincare lovers παγκοσμίως. Τι είναι όμως ακριβώς και ποιες είναι οι καλύτερες κρέμες με bakuchiol; Όλα όσα θέλεις να ξέρεις, βρίσκονται παρακάτω:

Τι είναι το bakuchiol;

Το bakuchiol είναι μια φυσική ένωση που προέρχεται από το φυτό Psoralea corylifolia (γνωστό και ως babchi) και χρησιμοποιείται ευρέως στo skincare ως μια φυσική εναλλακτική της ρετινόλης.

Γιατί αξίζει να το εντάξεις στη ρουτίνα σου;

Το bakuchiol προσφέρει παρόμοια οφέλη με τη ρετινόλη, αν και θεωρείται πιο ήπιο στη δράση του. Συμβάλλει στη μείωση της εμφάνισης λεπτών γραμμών και ρυτίδων, καταπολεμά τη φωτογήρανση και τις δυσχρωμίες, ενώ παράλληλα ενισχύει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από τη ρετινόλη είναι η εξαιρετική του ανοχή από το δέρμα. Πιο συγκεκριμένα, δεν προκαλεί ερεθισμούς, ερυθρότητα ή ξεφλούδισμα, κάτι που το καθιστά κατάλληλο ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, ενώ καθώς δεν προκαλεί φωτοευαισθησία, είναι ιδανικό για χρήση ακόμα και το πρωί. Επιπλέον, σε αντίθεση με τη ρετινόλη, το bakuchiol θεωρείται ασφαλές για χρήση κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού.

Οι καλύτερες κρέμες με bakuchiol

Κρέμα Ημέρας Cellular Expert Lift, NIVEA-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στην περιεκτικότητά της σε μπακουκιόλη και υαλουρονικό οξύ, αυτή η κρέμα προσφέρει ορατή βελτίωση της σφριγηλότητας και ανανέωση της επιδερμίδας, μειώνοντας αισθητά τις ρυτίδες.

Bakuchiol Retinol Alternative Moisturizer, The Inkey List-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με 1% bakuchiol και σκουαλένιο, αυτή η ενυδατική κρέμα μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, ενώ παράλληλα θρέφει και προστατεύει την επιδερμίδα.

Prejuvenation Cream with Bakuchiol, Dr. Jart+-Απόκτησέ την εδώ

Η Prejuvenation Firming Bakuchiol Cream ενισχύει το δερματικό φραγμό και συμβάλλει στη μείωση των πρώτων σημαδιών γήρανσης. Χάρη στην περιεκτικότητά της σε μπακουκιόλη και πεπτίδια κολλαγόνου, προσφέρει στην επιδερμίδα ενυδάτωση, σύσφιξη, αυξάνει την ελαστικότητά της και μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων.

Bak Off Wrinkles Light Day Cream, Clinéa -Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα ελαφριάς υφής με 1% σύμπλοκο Βιορετινόλης και 3% σύμπλοκο Πεπτιδίων μειώνει τις ρυτίδες, αποκαθιστά τη σφριγηλότητα του προσώπου και βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας.

Eau Thermale DermAbsolu Night, Avène -Απόκτησέ την εδώ

Η υφή αυτής της κρέμας-ζελ με μπακουκιόλη, προ-κεραμίδια και νιασιναμίδη λιώνει στο δέρμα για μια εξαιρετική στιγμή απόλαυσης και διευκολύνει την ταχεία διείσδυση των δραστικών συστατικών στα ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας.