'Εκλεισες ραντεβού για νύχια; Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο χρώμα που πρέπει να ζητήσεις
Βίκυ Χριστοπούλου
17 Δεκεμβρίου 2025
Ο Δεκέμβριος φέρνει μαζί του λάμψη, βραδινές εξόδους και τη διαχρονική ανάγκη για ένα μανικιούρ που ολοκληρώνει κάθε festive εμφάνιση. Κομψά, κλασικά και αδιαμφισβήτητα γιορτινά, κάθε χρόνο, τα κόκκινα και τα μπορντό έχουν την τιμητική τους. Όμως, τι γίνεται όταν έχεις ήδη φορέσει όλες τις αποχρώσεις τους και αναζητάς κάτι διαφορετικό;
Αν φέτος θέλεις να ξεφύγεις από τα αναμενόμενα και να υιοθετήσεις ένα πιο φρέσκο mani, υπάρχει μια εναλλακτική που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη γιορτινή διάθεση και τη μοντέρνα αισθητική. Ένα χρώμα που δείχνει εξίσου κομψό δίπλα σε glitter φορέματα αλλά και σε cozy πλεκτά, που φωτίζει τα χέρια και κάνει κάθε εμφάνιση να δείχνει έξτρα γιορτινή.
Αν είσαι έτοιμη να αφήσεις για λίγο στην άκρη τα ασφαλή χρώματα, τα gingerbread nails είναι η επόμενη τάση που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος. Πρόκειται για μια «ζεστή», ανοιχτή καφέ απόχρωση με διακριτικούς κοκκινοπορτοκαλί υποτόνους, που θυμίζει το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο μπισκότο. Ταιριάζει σε όλα τα μήκη και σχήματα νυχιών, ενώ δείχνει μοναδικά chic και πολυτελής.
Μπορείς να δοκιμάσεις μια απλή μονοχρωμία ή εναλλακτικά να διανθίσεις το μανικιούρ σου με διακριτικά nail art σχέδια, να δοκιμάσεις διαφορετικά φινιρίσματα, όπως velvet και chrome, ή να υιοθετήσεις ένα gingerbread french mani. Σε κάθε περίπτωση, τα άκρα σου θα δείχνουν περιποιημένα και απόλυτα γιορτινά.
Nail Inspo: 5 μανικιούρ για να δοκιμάσεις τα gingerbread nails
French Mani
Velvet Finish
Minimal Nail Art
Velvet French
Short
