Από minimal μέχρι full glam

Βάζουμε στοίχημα πως όταν οι γιορτές πλησιάζουν, μια ανεπαίσθητη αλλά ακαταμάχητη επιθυμία για λάμψη σε κυριεύει. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και τι πιο κομψό από ένα μανικιούρ που αντανακλά το φως με τρόπο εκλεπτυσμένο, θηλυκό και διακριτικά εντυπωσιακό; Τα νύχια με γκλίτερ επιστρέφουν δυναμικά, ντυμένα με τη σύγχρονη φινέτσα που τους αξίζει, λειτουργώντας ως ένα touch λάμψης που κάνει κάθε κίνηση να μοιάζει λίγο πιο γιορτινή.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτού του μήνα είναι φυσικά τα κλασικά χρώματα που συνδέονται με τη μαγεία των Χριστουγέννων, το φωτεινό κόκκινο και το πλούσιο πράσινο, που αποκτούν νέα δυναμική όταν συνδυάζονται με διακριτικό ή πιο έντονο γκλίτερ. Δίπλα τους, όμως, αναδεικνύονται και τα σύγχρονα it shades της σεζόν: οι ζεστοί καφέ τόνοι που αποπνέουν πολυτέλεια και το σοφιστικέ μπορντό που χαρίζει μια πιο μυστηριώδη, βελούδινη λάμψη.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να βάλεις γκλίτερ στο μανικιούρ σου. Μπορείς να υιοθετήσεις ένα full glam glitter nail look, κάτι πιο διακριτικό με πιο λεπτό γκλίτερ, ένα ombré look ή ακόμα και ένα λαμπερό γαλλικό μανικιούρ. Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξεις όλα τα βλέμματα πάνω σου. Παρακάτω θα βρεις μερικά από τα δικά μας αγαπημένα σχέδια για νύχια με γκλίτερ για να διαλέξεις το ιδανικό για εσένα:

Νύχια με γκλίτερ: 10 looks για να πάρεις ιδέες

Red

Subtle

Reverse French

Glittery Stars

Pure Gold

Hot Coco

Glitter Tips

Ombré

Starry Night

Burgundy Glitter Tips