Αν στα 70 μπορείς να πεις αυτά τα 3 πράγματα, η ζωή σου είχε νόημα

Και όχι, δεν πρόκειται για “κλισέ” ή στερεοτυπικές απόψεις, αλλά για πράγματα που μαρτυρούν, πως ζωή σου είχε νόημα, ουσία και ποιότητα.

Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να περιγράφουμε μια «καλή ζωή» μέσα από αριθμούς: επιτυχίες, σταθμούς, στόχους που πιάστηκαν ή άλλους που χάθηκαν. Σπάνιες είναι οι φορές που αναφερόμαστε σε ουσιώδη πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν, αφού τα αισθανόμαστε. Όταν ο χρόνος θα έχει περάσει και το μυαλό θα σε ρωτάει με ευθύτητα και θράσος “κατάφερες αρκετά στη ζωή σου;”, τότε θα 'ρθεις αντιμέτωπος με τις πράξεις και τις επιλογες σου. Άραγε, έζησες έτσι όπως ήθελες να ζήσεις;

Οι άνθρωποι ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Άλλοι επενδύουν στο χρήμα και την αναγνώριση, άλλοι στην εσωτερική τους καλλιέργεια, ενώ οι περισσότεροι κινούνται κάπου ανάμεσα, προσπαθώντας να ισορροπήσουν υποχρεώσεις και επιθυμίες με τις αντοχές τους. Παρ’ όλες όμως τις διαφορές, όσοι φτάνουν σε μεγάλη ηλικία και νιώθουν πραγματικά πλήρεις από τη ζωή που έζησαν, δεν αναφέρονται ποτέ σε όσα απέκτησαν, αλλά σε όσα κατάλαβαν και συνειδητοποίησαν στην πορεία.

Αν μέχρι τα 70 έχεις καταλήξει σε ορισμένες βασικές συνειδητοποιήσεις για τη ζωή και τον εαυτό σου, τότε πιθανότατα έζησες με ουσία, ακολουθώντας μια εσωτερική πυξίδα, που σε βοήθησε να κάνεις επιλογές με επίγνωση και ευθύνη. Αν, λοιπόν, σε εκείνη την περίοδο της ζωής σου, είσαι σε θέση να υποστηρίξεις όσα ακολουθούν, τότε οφείλεις να είσαι υπερήφανος για τη διαδρομή σου.

3 αλήθειες που αν τις καταλάβεις πριν τα 70, έζησες καλά

1. Έμαθες να ζεις τη δική σου ζωή

Η ζωή που ζεις δεν είναι των γονιών σου, ούτε της κοινωνίας, ούτε των φίλων σου. Είναι δική σου. Οι επιλογές σου, οι δρόμοι που πήρες ή δεν πήρες, πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής ευθύνης. Γιατί στο τέλος, εσύ είσαι αυτός που θα έρθει αντιμέτωπος με τον απολογισμό. Όταν ζεις με τους δικούς σου όρους, μειώνεις τις πιθανότητες να κοιτάξεις πίσω και να μετανιώσεις για όσα έκανες, είπες ή αποδέχτηκες. Το παιχνίδι της ζωής παίζεται διαφορετικά.

2. Έμαθες να διαβάζεις τη ζωή σου πίσω από τις επιλογές σου

Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις, ότι τίποτα από όσα έζησες δεν ήταν τυχαίο. Οι επιλογές σου, οι σχέσεις που επανέλαβες, οι δρόμοι που διάλεξες ή απέφυγες, όλα έχουν βαθύτερες ρίζες και συνήθως βρίσκονται στα παιδικά χρόνια, στα πρώτα βιώματα, σε όσα σου έμαθαν - ή το αντίθετο - για την αγάπη, στην ασφάλεια, στις αξίες σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί πέφτουν ξανά στα ίδια λάθη, γιατί ελκύονται από τους ίδιους τύπους ανθρώπων, γιατί κυνηγούν πράγματα που δεν τους γεμίζουν.

Όταν όμως μάθεις να «διαβάζεις» τη ζωή σου, παύεις να κατηγορείς την τύχη ή τους άλλους για όσα σου συμβαίνουν. Η αυτογνωσία σου δίνει επιλογές. Μπορείς να αλλάξεις συνήθειες που σε φθείρουν, να σταματήσεις να αποδεικνύεις την αξία σου εκεί που δεν αναγνωρίζεται, να επενδύσεις την ενέργειά σου σε ό,τι σε θρέφει πραγματικά. Το νόημα δεν βρίσκεται στην εικόνα που δείχνεις προς τα έξω, αλλά στην ειλικρίνεια με την οποία κοιτάς προς τα μέσα.

3. Έμαθες τι σημαίνει πραγματική εμπιστοσύνη

Με τα χρόνια καταλαβαίνεις, ότι η ζωή μοιάζει με μια παράσταση δίχως πρόβες. Δεν υπάρχει «πάμε πάλι». Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα σου, που να εμπιστεύεσαι και να σε εμπιστεύονται. Να μπορείς να στηριχθείς, να συγχωρήσεις, να τολμήσεις - ακόμα κι όταν κάτι πάει στραβά. Η αληθινή εμπιστοσύνη - στον εαυτό σου και στους άλλους - σου δίνει τη δύναμη να αντέξεις τις δυσκολίες, να παραμείνεις παρών και να συνεχίσεις να προχωράς. Όταν αυτή υπάρχει, όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν με λογική και σύνεση.