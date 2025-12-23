Δύο πράγματα που κάνουν τα επιτυχημένα ζευγάρια τις γιορτές, σύμφωνα με ψυχολόγο

Όλοι ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να χαλάσει το ήρεμο πνεύμα των Χριστουγέννων, όταν οι υποχρεώσεις γίνονται πολλές

Μετράμε πλέον αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και οι περισσότεροι έχουν ήδη το άγχος να προλάβουν να πάρουν όλα τα δώρα. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη και αφορά τα ζευγάρια, που όπως εξηγεί η Σαμπρίνα Ρομάνοφ, ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη και ειδική στις σχέσεις για την εφαρμογή γνωριμιών Hily, φέρνουν στην επιφάνεια μια νέα πλευρά του εαυτού τους που καλούνται να δείξουν στον σύντροφό τους.

Κάποιοι, για παράδειγμα, έχουν παραδόσεις δεκαετιών που θέλουν να τηρήσουν, ενώ άλλοι προτιμούν πιο ήρεμες γιορτές. Ό,τι κι αν επιλέξει κανείς, το να μοιραστεί με τον άλλο αυτά που πραγματικά τον ενδιαφέρουν μπορεί να είναι μια πολύ ευάλωτη στιγμή. Ο στόχος, όπως λέει η Ρομάνοφ, είναι να μπορέσουν τα ζευγάρια να «συνδυάσουν τις κουλτούρες και τους κόσμους του καθενός».

Δύο πράγματα που κάνουν τα επιτυχημένα ζευγάρια και απολαμβάνουν τις γιορτές

Ειλικρίνεια και αμεσότητα

Το πρώτο βήμα είναι κάθε σύντροφος να γνωρίζει τι θέλει και να το εκφράζει ξεκάθαρα. Θέλουν να περάσουν τα Χριστούγεννα με την οικογένειά τους; Προτιμούν να είναι μόνοι τους; «Όσο πιο άμεσοι και ειλικρινείς είναι μεταξύ τους , τόσο πιο εύκολο είναι να καλύψουν πραγματικά τις ανάγκες και των δύο», εξηγεί η Ρομάνοφ.

Εννοείται πως θα χρειαστεί και ευελιξία στο πρόγραμμα και από τις δύο πλευρές. «Τα πιο υγιή ζευγάρια είναι αυτά που μπορούν να βρουν δημιουργικούς τρόπους να κάνουν συμβιβασμούς. Υπάρχει μόνο μία παραμονή Χριστουγέννων και μία μέρα Χριστουγέννων», εξηγεί. Έτσι, φέτος μπορεί να περάσουν χρόνο με την οικογένεια του ενός και του χρόνου με την οικογένεια του άλλου.

Δημιουργία νέων παραδόσεων

Τα επιτυχημένα ζευγάρια φροντίζουν επίσης να δημιουργούν νέες παραδόσεις μαζί. «Μπορεί να σημαίνει να επισκεφθούν μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα ή να επιλέξουν ένα στολίδι για το δέντρο τους. Μπορεί επίσης να είναι το μαγείρεμα ενός γιορτινού γεύματος ή ένας γύρος με ζεστή σοκολάτα», λέει η Ρομάνοφ. Το να φτιάχνεις κάτι καινούργιο μαζί ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ των συντρόφων. «Αυτό, πιστεύω, προσφέρει ασφάλεια στη σχέση», προσθέτει.