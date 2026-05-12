Κάτω από 20€ : Τα καλύτερα οικονομικά σέρουμ προσώπου που θα δοκιμάσεις ποτέ

Αντιγήρανση, λάμψη, ομοιομορφία

Η αποτελεσματική περιποίηση δεν χρειάζεται πάντα να κοστίζει μια περιουσία. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα οικονομικά σέρουμ προσώπου έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν, επειδή προσφέρουν αποτελέσματα και αίσθηση που θυμίζουν high-end προϊόντα, χωρίς όμως το αντίστοιχο υψηλό κόστος.

Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στα συστατικά. Πολλά budget-friendly σέρουμ περιέχουν πλέον δραστικά στοιχεία όπως βιταμίνη C, νιασιναμίδη, πεπτίδια και ρετινόλη, που παλαιότερα συναντούσαμε κυρίως σε πολυτελείς skincare σειρές. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι η σύνθεση, η σταθερότητα των ενεργών συστατικών και η συμβατότητα με την επιδερμίδα, όχι απαραίτητα το λογότυπο της συσκευασίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα οικονομικά προϊόντα είναι ίδια ή ότι κάθε ακριβό σέρουμ είναι υπερτιμημένο. Υπάρχουν premium φόρμουλες με εξαιρετική έρευνα και καινοτομία πίσω τους. Η αλήθεια είναι όμως ότι πλέον μπορεί κανείς να βρει προσιτές επιλογές που χαρίζουν ενυδάτωση, φωτεινότητα και πιο υγιή όψη στην επιδερμίδα χωρίς να ξοδέψει υπερβολικά ποσά. Το σημαντικότερο είναι να επιλέγεις προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σου και όχι μόνο με βάση την τιμή ή το brand name.

Παρακάτω θα βρεις μερικά από τα δικά μας αγαπημένα οικονομικά σέρουμ προσώπου για να διαλέξεις:

Τα καλύτερα οικονομικά σέρουμ προσώπου

Age Active Bakuchiol Serum, The Skin Pharmacist-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο αντιγηραντικός ορός με φυτική ρετινόλη, νιασιναμίδη, βιταμίνη C και υαλουρονικό οξύ βελτιώνει την υφή και τον τόνο του δέρματος προωθώντας την παραγωγή κολλαγόνου. Λειαίνει τις λεπτές γραμμές και μειώνει τη θαμπάδα, ενώ παράληλα επιταχύνει την εξαφάνιση των κόκκινων κηλίδων.

Niacinamide 10% + Zinc 1%, The Ordinary-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένος με νιασιναμίδη και ψευδάργυρο, αυτός ο ορός ελαττώνει την εμφάνιση των ατελειών και των διεσταλμένων πόρων, ενώ ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος.

Hyaluronic Acid Serum, The Inkey List-Απόκτησέ το εδώ

Δρώντας σε πολλές στρώσεις του δέρματος, αυτός ο σούπερ ορός ενυδατώνει την επιδερμίδα βοηθώντας την να φαίνεται πιο υγιής και λεία, ενώ ταυτόχρονα μαλακώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.

Retinol 1% in Squalane, The Ordinary-Απόκτησέ το εδώ

Με συγκέντρωση καθαρής ρετινόλης 1%, αυτός ο ορός βοηθά με την καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης, ιδίως των ρυτίδων και της φωτογήρανσης.

Hydrating Serum Tri-ceramide complex, Byoma-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο εξαιρετικά ελαφρύς ορός προσώπου που ενισχύει τα φυσικά επίπεδα υγρασίας είναι εμπλουτισμένος με ενυδατικά κορυφαία συστατικά για ελαστική, λαμπερή επιδερμίδα και ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του επιδερμικού φραγμού.

Pure Active AHA+ BHA Charcoal Anti Imperfection Serum, Garnier-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένος με ανθρακα, νιασιναμίδη και AHA, αυτός ο ορός μειώνει τα σπυράκια, τα εναπομείναντα σημάδια και τις ατέλειες, χαρίζοντας πιο λεία και απαλή όψη στην επιδερμίδα.

Refreshing Hydrating Booster, Apivita-Απόκτησέ το εδώ

Ειδικά σχεδιασμένο με εκχύλισμα λουλουδιών από κίστο, άγριο τριαντάφυλλο, ίριδα και μέλι, αυτό το ανάλαφρο booster προσφέρει μια έκρηξη ενυδάτωσης και φρεσκάδας που διαρκεί, ακόμα και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.