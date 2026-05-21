Οι ναρκισσιστές του ζωδιακού: Αυτά τα ζώδια νιώθουν πως όλοι τους χρωστάνε και υπερτιμούν τον εαυτό τους

Όποια κι αν είναι η συμπεριφορά τους, αυτά τα ζώδια θεωρούν πως είναι ανώτερα και έχουν το δικαίωμα να κάνουν πάντα ό,τι θέλουν, αδιαφορώντας για τους γύρω τους.

Η αυτοπεποίθηση είναι γοητευτική. Όταν όμως ξεπερνά τα όρια και μετατρέπεται σε αλαζονεία, τότε δημιουργούνται εντάσεις, παρεξηγήσεις και σχέσεις γεμάτες εγωισμό. Στην αστρολογία, υπάρχουν κάποια ζώδια που δύσκολα παραδέχονται λάθη, θεωρούν πως αξίζουν ειδική μεταχείριση και συχνά πιστεύουν ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω τους.

Αυτό δεν σημαίνει πως είναι κακοί άνθρωποι. Αντίθετα, πολλοί από αυτούς διαθέτουν χαρίσματα, δυναμισμό και έντονη προσωπικότητα. Ωστόσο, η ανάγκη τους για επιβεβαίωση και θαυμασμό μπορεί να τους κάνει να φαίνονται υπερβολικά εγωκεντρικοί ή ακόμα και ναρκισσιστές.

Τα 4 ζώδια που συμπεριφέρονται σαν να τους χρωστάνε όλοι κάτι

Κριός

Ο Κριός λειτουργεί παρορμητικά και βάζει σχεδόν πάντα τον εαυτό του σε πρώτη προτεραιότητα. Θέλει να κερδίζει, να επιβάλλεται και να γίνεται το επίκεντρο σε κάθε κατάσταση. Η ανταγωνιστική του φύση τον κάνει να πιστεύει πως αξίζει περισσότερα από τους άλλους και πολλές φορές αδιαφορεί για το πώς επηρεάζονται οι γύρω του από τη συμπεριφορά του. Αν κάτι δεν γίνει όπως θέλει, θυμώνει εύκολα και θεωρεί πως οι άλλοι τον εμποδίζουν άδικα. Παρότι διαθέτει ενέργεια και πάθος, η ανάγκη του να γίνεται πάντα το δικό του μπορεί να τον κάνει να φαίνεται εγωκεντρικός και απαιτητικός.

Λέων

Ο Λέων γεννήθηκε για να πρωταγωνιστεί και δεν το κρύβει. Λατρεύει την προσοχή, τα κομπλιμέντα και την αναγνώριση, ενώ δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι κάποιος άλλος μπορεί να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Πιστεύει ακράδαντα στις ικανότητές του και πολλές φορές θεωρεί αυτονόητο ότι οι γύρω του πρέπει να τον θαυμάζουν και να τον στηρίζουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν νιώσει πως δεν λαμβάνει την προσοχή που αξίζει, γίνεται απότομος, δραματικός ή υπερβολικά απαιτητικός. Παρότι είναι γενναιόδωρος και ζεστός με όσους αγαπά, ο εγωισμός του συχνά τον κάνει να βάζει πρώτα τις δικές του ανάγκες.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να μην επιζητά διαρκώς τα φώτα όπως ο Λέων, όμως διαθέτει μια έντονη αίσθηση ανωτερότητας. Θεωρεί πως αντιλαμβάνεται τα πάντα καλύτερα από τους άλλους και δύσκολα εμπιστεύεται διαφορετικές απόψεις. Συχνά πιστεύει πως έχει πάντα δίκιο και όταν πληγωθεί ή νιώσει προδομένος, συμπεριφέρεται σαν να του οφείλουν εξηγήσεις και αποδείξεις πίστης. Η ανάγκη του για έλεγχο και επιβολή μπορεί να κουράσει τους γύρω του, ειδικά όταν γίνεται χειριστικός. Παράλληλα, δεν ξεχνά εύκολα και δύσκολα συγχωρεί, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη ναρκισσιστική του στάση.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως θεωρεί πως η σκληρή δουλειά και οι θυσίες του τον κάνουν ανώτερο από πολλούς ανθρώπους. Είναι φιλόδοξος, πειθαρχημένος και συχνά βλέπει όσους δεν έχουν την ίδια νοοτροπία αφ’ υψηλού. Έχει την τάση να πιστεύει πως μόνο ο δικός του τρόπος είναι σωστός και περιμένει από τους άλλους να αναγνωρίζουν συνεχώς την αξία και τις επιτυχίες του. Αν δεν πάρει τον σεβασμό που θεωρεί ότι του αξίζει, απομακρύνεται ή γίνεται αυστηρός και επικριτικός. Ο Αιγόκερως δύσκολα παραδέχεται αδυναμίες, γιατί δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα του δυνατού και αλάνθαστου ανθρώπου.