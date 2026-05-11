Burrnesha: Οι γυναίκες που έγιναν άντρες για να ζήσουν ελεύθερες, θυσιάζοντας την ταυτότητά τους

Οι “ορκισμένες παρθένες των Βαλκανίων” - οι Burrnesha, όπως αποκαλούνται στα αλβανικά - “θυσίασαν” την ταυτότητα και το φύλο τους για να κερδίσουν την προσωπική ελευθερία ή να προστατέψουν την οικογένειά τους.

Στις ορεινές περιοχές της βόρειας Αλβανίας και σε τμήματα των Δυτικών Βαλκανίων διαμορφώθηκε ιστορικά ένα από τα πιο ιδιότυπα κοινωνικά φαινόμενα της Ευρώπης: οι Burrnesha ή αλλιώς «ορκισμένες παρθένες». Πρόκειται για γυναίκες που, μέσα σε ένα αυστηρά πατριαρχικό πλαίσιο, ανέλαβαν δια βίου τον κοινωνικό ρόλο του άνδρα, ως αναγνωρισμένη πρακτική προσαρμογής σε κανόνες που όριζε το εθιμικό δίκαιο του Kanun. Πριν ακόμα ενηλικιωθούν, είχαν απαρνηθεί τον κοινωνικό ρόλο που τους απέδιδε το φύλο τους - όχι από καθαρή επιλογή, ούτε για συμβολικούς λόγους.

Το Kanun, ο άγραφος κώδικας τιμής που κυριάρχησε επί αιώνες στις απομονωμένες κοινότητες της βόρειας Αλβανίας, ρύθμιζε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής: από την οικογένεια και την ιδιοκτησία μέχρι τον γάμο, την τιμή και τη βεντέτα. Μέσα σε αυτό το αυστηρό σύστημα, η γυναίκα είχε περιορισμένη κοινωνική υπόσταση και ελάχιστη πρόσβαση σε δικαιώματα ή δημόσιο λόγο.

Φωτογραφία / @Jill Peters

Η επιλογή να γίνουν Burrnesha σήμαινε πως εγκατέλειπαν κάθε θηλυκό στοιχείο της προσωπικότητάς τους

Η απόφασή τους να γίνουν Burrnesha ήταν στις πλείστες περιπτώσεις μονόδρομος. Κάποιες φορές, αποτέλεσε μια πράξη επιβίωσης, είτε για την αποφυγή ενός καταναγκαστικού γάμου που σκόπευε στη διατήρηση της οικογενειακής περιουσίας, είτε για την εξασφάλιση κοινωνικής υπόστασης σε ένα περιβάλλον όπου η γυναικεία αυτονομία ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Με τον «όρκο αγνότητας» και την κοινωνική αναγνώριση της νέας τους θέσης, οι Burrnesha εντάσσονταν σε έναν ανδροκεντρικό κόσμο υιοθετώντας ρόλους, συμπεριφορές και υποχρεώσεις που αποδίδονταν κατά κανόνα στους άνδρες.

Η ανταλλαγή της σεξουαλικής, αναπαραγωγικής και κοινωνικής τους ταυτότητας ήταν ένας τρόπος να απολαμβάνουν ελευθερίες που μόνο οι άνδρες είχαν το δικαίωμα να ζήσουν. Το να γίνουν Burrnesha επέτρεπε στις γυναίκες να ντύνονται ως άνδρες, να ενεργούν ως επικεφαλείς του σπιτιού, να δίνουν ελεύθερα το «παρών» σε κοινωνικές υποχρεώσεις και να αναλαμβάνουν εργασίες που παραδοσιακά ήταν διαθέσιμες μόνο για άνδρες. «Υπάρχουν πολλοί ανύπαντροι άνθρωποι στον κόσμο, αλλά δεν είναι Burrnesha. Μια Burrnesha είναι αφιερωμένη μόνο στην οικογένειά της, στην εργασία, στη ζωή, στη διατήρηση της αγνότητάς της», δήλωσε η Gjystina στο BBC.

Η μετάβαση σε Burrnesha δεν αποτελούσε προσωπική έκφραση φύλου

Παρότι οι Burrnesha υιοθετούσαν ανδρική εμφάνιση, συμπεριφορά και κοινωνικό ρόλο, το φαινόμενο δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη σύγχρονη έννοια της τρανς ταυτότητας φύλου. Για πολλές από αυτές, η μετάβαση δεν αποτελούσε προσωπική έκφραση φύλου, αλλά κοινωνική επιβολή ή αναγκαστική διέξοδο μέσα σε ένα βαθιά πατριαρχικό σύστημα. Κι ενώ, πριν από περίπου μια δεκαετία, είχαν απομείνει 12 Burrnesha, σήμερα, το φαινόμενο αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Για την ακρίβεια, βρίσκεται σχεδόν υπό εξαφάνιση.

Καθώς, λοιπόν, οι τελευταίες Burrnesha φεύγουν από τη ζωή, μαζί τους χάνεται και ένα σκοτεινό κεφάλαιο της βαλκανικής ιστορίας - μια εποχή όπου η ελευθερία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια μιας γυναίκας μπορούσαν να εξασφαλιστούν μόνο μέσα από την άρνηση της ίδιας της γυναικείας της ταυτότητας και την υιοθέτηση της ανδρικής φιγούρας.

Οι Burrnesha δεν αποτέλεσαν σύμβολο χειραφέτησης, όπως αποδίδουμε σήμερα την ερμηνεία της λέξης, αλλά προϊόν ενός συστήματος στο οποίο η κοινωνική ισχύς, η ασφάλεια και η αυτοδιάθεση παρέμεναν σχεδόν αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο. Η σταδιακή εξαφάνισή τους σηματοδοτεί τη διαγραφή ενός κόσμου, όπου η επιβίωση μιας γυναίκας μπορούσε να προϋποθέτει την άρνηση της ίδιας της κοινωνικής ύπαρξής της.

Με πληροφορίες από BBC

