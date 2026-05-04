Οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται περισσότερο από την αυξανόμενη επιβάρυνση του χρέους, σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ

Κινδυνεύουν περισσότερο να χάσουν τη δουλειά τους σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η φροντίδα, αλλά αναγκάζονται και να αναλάβουν αυξημένες απλήρωτες ευθύνες στο σπίτι

Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την αυξανόμενη επιβάρυνση του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που αναμένεται να ενταθεί εν μέσω της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, βασισμένη σε δεδομένα από 85 χώρες που συγκεντρώθηκαν σε διάστημα τριών χρόνων, οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο όταν αυξάνονται οι υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους.

Καθώς οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες για να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης, οι γυναίκες, οι οποίες απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η φροντίδα, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κίνδυνο απώλειας εργασίας, ενώ παράλληλα επιβαρύνονται με περισσότερες απλήρωτες ευθύνες φροντίδας, καθώς ο ρόλος του κράτους συρρικνώνεται.

Ο διαχειριστής του UNDP, Αλεξάντερ Ντε Κρο, υπογράμμισε ότι τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη οι χώρες-οφειλέτες να αξιολογούν προσεκτικά τις συνέπειες των δημοσιονομικών περικοπών. Ήδη, πριν από την πρόσφατη γεωπολιτική ένταση, 56 χώρες δαπανούσαν πάνω από το 10% των κρατικών τους εσόδων για την εξυπηρέτηση του χρέους, ενώ η άνοδος των τιμών ενέργειας και λιπασμάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Όπως γράφει ο Guardian, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, οι κυβερνήσεις καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, έχουν άμεσο και συχνά δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες, τόσο σε επίπεδο απασχόλησης όσο και κοινωνικής στήριξης.

Η έκθεση δείχνει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 έως το 2022, το βάρος εξυπηρέτησης του χρέους στις εξεταζόμενες χώρες σχεδόν διπλασιάστηκε, οδηγώντας σε απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων θέσεων εργασίας για γυναίκες, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, η αύξηση του χρέους συνδέεται με σημαντική μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γυναικών, χωρίς αντίστοιχη επίδραση στους άνδρες, ενώ παρατηρείται και γενική πτώση στο προσδόκιμο ζωής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προώθηση της ισότητας των φύλων -ένας από τους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ- καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη. Προτείνεται, μάλιστα, οι χώρες-πιστωτές να εξετάσουν τη σύνδεση της ελάφρυνσης χρέους με δεσμεύσεις για την αποφυγή περικοπών που πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες, αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών έχει ιδιαίτερα ισχυρό αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Τέλος, η έκθεση προειδοποιεί ότι η παρούσα κρίση ενισχύει έναν φαύλο κύκλο: η άνοδος των τιμών βασικών αγαθών και η μείωση της εξωτερικής βοήθειας επιβαρύνουν περαιτέρω τις οικονομίες, ενώ η αύξηση των επιτοκίων και η αστάθεια των νομισμάτων καθιστούν δυσκολότερη την εξυπηρέτηση του χρέους. Έτσι, τα εξωτερικά σοκ εντείνουν τις δημοσιονομικές πιέσεις, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χώρο για κοινωνικές επενδύσεις και επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.