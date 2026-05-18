Αυτά είναι τα πιο κολακευτικά χρώματα νυχιών για γυναίκες άνω των 50

Τα μανικιούρ που καμουφλάρον τις ατέλειες

Μετά τα 50, το στιλ γίνεται πιο συνειδητό. Ξέρεις πλέον πολύ καλά τι σου ταιριάζει, τι σε εκφράζει και τι αναδεικνύει τα ωραιότερα χαρακτηριστικά σου. Το ίδιο ισχύει και για το μανικιούρ. Η επιλογή του χρώματος δεν γίνεται πλέον με βάση τα trends, αλλά με βάση το τι είναι πιο κολακευτικό, τι καμουφλάρει τις ατέλειες και τι φωτίζει τα χέρια, χαρίζοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και πολυτέλειας. Ιδού οι καλύτερες επιλογές:

Τα καλύτερα χρώματα νυχιών για γυναίκες άνω των 50

Ο γενικός κανόνας λέει ότι οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις είναι εκείνες που έχουν βάθος και χαρακτήρα, χωρίς να είναι υπερβολικά «σκληρές». Τα πολύ ψυχρά ή neon χρώματα συχνά τονίζουν τις ατέλειες της επιδερμίδας και κάνουν τα χέρια να δείχνουν πιο κουρασμένα. Αντίθετα, οι θερμές και εκλεπτυσμένες αποχρώσεις λειτουργούν σχεδόν σαν φίλτρο για την επιδερμίδα.

Το διαχρονικό nude παραμένει μία από τις πιο κολακευτικές επιλογές. Όχι όμως το άτονο μπεζ του παρελθόντος. Τα σύγχρονα nude έχουν ροδακινί, καραμελέ ή ροζ υποτόνους που «ζεσταίνουν« το δέρμα και δίνουν μια περιποιημένη, καθαρή εικόνα. Είναι το χρώμα που ταιριάζει με όλα και δείχνει ακριβό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Πολύ κολακευτικά είναι όμως και τα γήινα χρώματα, όπως το σοκολατί, το cinnamon και το ζεστό taupe. Αυτές οι αποχρώσεις δείχνουν μοντέρνες, minimal και ιδιαίτερα chic σε πιο ώριμες ηλικίες, αφού τραβούν το βλέμμα με διακριτικό και elegant τρόπο.

Εξίσου κομψές είναι οι αποχρώσεις του dusty rose και του mauve. Αυτά τα ήπια ροζ-μωβ χρώματα προσθέτουν θηλυκότητα και μια σοφιστικέ νότα σε κάθε εμφάνιση χωρίς να μοιάζουν υπερβολικά girly. Εξίσου κομψό είναι όμως και το βαθύ μπορντό ή το wine red, το οποίο θεωρείται ιδανικό για τους χειμερινούς μήνες, αφού αποπνέει δυναμισμό και φινέτσα.

Για όσες αγαπούν κάτι πιο φωτεινό, το κοραλί και το κλασικό κόκκινο παραμένουν εξαιρετικές επιλογές. Το μυστικό είναι ο σωστός τόνος, αφού ένα κόκκινο με θερμή βάση δείχνει πιο κομψό και πολυτελές από ένα πολύ έντονο ψυχρό κόκκινο. Αντίστοιχα, το κοραλί χαρίζει ζωντάνια και νεανικότητα χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

Όσον αφορά το φινίρισμα τώρα, θα σε συμβουλεύαμε να αποφύγεις τα ματ nail looks που ίσως τονίσουν τις ατέλειες στην επιδερμίδα σου και να προτιμήσεις πιο glossy finishes που θα κάνουν το μανικιούρ σου να δείχνει πιο φρέσκο και νεανικό. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι να έχεις δημιουργήσει ένα σωστό σχήμα στα νύχια σου, να διατηρείς καλά περιποιημένα τα επωνύχια και να ενυδατώνεις σε καθημερινή βάση τα χέρια σου έτσι ώστε το μανικιούρ σου να δείχνει πραγματικά κομψό και πολυτελές.