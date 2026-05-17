Ανοιξιάτικα, κοριτσίστικα και πολύ ρομαντικά

Απαλά, ρομαντικά και κοριτσίστικα, τα λιλά όμπρε νύχια αποτελούν την τέλεια επιλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι -ειδικά αν έχεις βαρεθεί τα κλασικά ροζ και nude. Το λιλά είναι ένα χρώμα που αποπνέει ηρεμία αλλά και κομψότητα, και όταν «δένεται» με την τεχνική του όμπρε, το μανικιούρ αποκτά μια αέρινη, σχεδόν ονειρική διάσταση.

Η μετάβαση από το απαλό λιλά σε πιο έντονους τόνους του μωβ ή σε λευκό δημιουργεί ένα αποτέλεσμα κομψό αλλά και σύγχρονο, το οποίο ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη θηλυκότητα, χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Για ένα πιο fun look τώρα, που να θυμίζει ηλιοβασίλεμα ή γοργόνα, η μετάβαση μπορεί να γίνει σε ένα ροζ ή ακόμα και ένα ροδακινί χρώμα.

Όποιο στιλ και να επιλέξεις, το όμπρε δείχνει εξίσου όμορφο σε κοντά, φυσικά νύχια αλλά και σε πιο μακριά, με αμυγδαλωτό ή coffin σχήμα, αναδεικνύοντας τη λεπτότητα των χεριών με έναν πολύ κομψό τρόπο. Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό είναι η ευελιξία του. Μπορείς να το συνδυάσεις με διακριτικό shimmer για έξτρα λάμψη, με μικροσκοπικά nail art σχέδια για μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση ή ακόμα και με glossy ή chrome φινίρισμα για ένα πιο glam αποτέλεσμα.

Λιλά νύχια όμπρε: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Super Long

Lilac & White

Chrome

Iridescent

Stars

Mermaid

Pearl Details

Lilac & Pink

Aura

Soft