Μία ημέρα πριν τον μεγάλο τελικό της 70ης διοργάνωσης της Eurovision, θυμόμαστε την εποχή που η Σελίν Ντιόν πήρε τη νίκη από το αδιαφιλονίκητο φαβορί, με έναν βαθμό διαφορά

Από το 1988 μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά στην Eurovision. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει γράψει τη δική της ιστορία, με τραγούδια που μέχρι σήμερα ακούγονται με τον ίδιο φανατισμό, με ευτράπελα, εντάσεις και συγκινήσεις, αλλά και με αμφιλεγόμενες νίκες. Όπως και να ‘χει, ο μουσικός διαγωνισμός, όσο και αν τα τελευταία χρόνια έχει διχάσει, έχει κερδίσει ξανά το ενδιαφέρον του κόσμου.

Μιας και απέχουμε μόλις λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, αποφασίσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και συγκεκριμένα στο 1988, όταν σημειώθηκε ένας από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς στην ιστορία του μουσικού διαγωνισμού. Τότε, που η, άγνωστη στο ευρύ κοινό εκείνη την εποχή, Σελίν Ντιόν, έκλεψε κυριολεκτικά τη νίκη από το αδιαφιλονίκητο φαβορί που άκουγε στο όνομα Σκοτ Φιτζέραλντ. Μία νίκη που φυσικά εκτόξευσε τη φήμη της και άνοιξε την πόρτα για την τεράστια καριέρα που ακολούθησε.

Όταν η Σελίν Ντιόν κέρδισε την Eurovision

Το 1988, η Ελβετία αναζητούσε τον επόμενο εκπρόσωπο της για την Eurovision και τον βρήκε στο πρόσωπο της Σελίν Ντιόν. Η μόλις 22χρονη τραγουδίστρια, γνωστή περισσότερο στον Καναδά και την Γαλλία, δέχτηκε να τραγουδήσει το «Ne Partez Pas Sans Moi», ένα τραγούδι που μιλούσε για την ελπίδα και την αγάπη.

Η Σελίν Ντιόν, με μια λιτή σκηνική παρουσία αλλά με όπλο την χαρισματική φωνή της, κέρδισε τις εντυπώσεις. Το φαβορί όμως ήταν ένα και άκουγε στο όνομα Σκοτ Φιτζέραλντ, που εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι «Go». Ήταν, σχεδόν, δεδομένο πως θα κέρδιζε τον διαγωνισμό και κανείς δεν φανταζόταν πως ο τελικός θα εξελισσόταν σε θρίλερ.

Μέχρι την τελευταία ψηφοφορία, κανείς δεν ήξερε ποιος είχε κερδίσει. Εξού και ο παρουσιαστής, Πατ Κένι, είπε με χιούμορ: «Πρέπει να σας πω ότι προσλάβαμε την Άγκαθα Κρίστι για να γράψει το σενάριο της αποψινής βραδιάς». Τελικά, η Ελβετία επικράτησε με μόλις έναν βαθμό διαφορά: 137 έναντι 136.

Μετά το φινάλε γεμάτο αγωνία, ο μάνατζερ της Σελίν Ντιόν, Ρενέ Ανζελίλ, τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε, την ενθάρρυνε να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της και να τραγουδήσει ξανά το νικητήριο τραγούδι. Μόλις λίγες ώρες αργότερα, η τραγουδίστρια επέστρεψε στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου αποθεώθηκε σαν ηρωίδα, και έναν χρόνο μετά άνοιξε τη Eurovision του 1989 στη Λωζάνη με το τραγούδι «Where Does My Heart Beat Now», το οποίο στη συνέχεια έγινε παγκόσμια επιτυχία και μπήκε στο Top 5 πολλών χωρών.

Αυτό που ακολούθησε αργότερα στην καριέρα της, δεν το έχει ξαναδεί κανένας καλλιτέχνης που συμμετείχε στη Eurovision, μέχρι σήμερα. Για την ακρίβεια, μια βραδιά διαγωνισμού τραγουδιού, δεν σύστησε απλά έναν νικητή, αλλά μία από τις μεγαλύτερες φωνές της σύγχρονης μουσικής. Η Σελίν Ντιόν πούλησε πάνω από 250 εκατ. δίσκους και έγινε μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών.

Όσον αφορά τον Σκοτ Φιτζέραλντ από το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, δήλωσε χρόνια αργότερα στο BBC πως ακόμα και οι παραγωγοί της Eurovision πίστευαν πως θα κέρδιζε. «Ήμουν τόσο κοντά που σχεδόν μπορούσα να το γευτώ», είπε σε συνέντευξή του το 2014 και πρόσθεσε: «Ο stage manager της Eurovision ήρθε σε μένα και μου είπε: “Όταν το κερδίσεις, θα γίνει χαμός, οπότε να προσέχεις εμένα γιατί πρέπει να σε πάω στα παρασκήνια για να παραλάβεις το βραβείο και να ξανατραγουδήσεις το τραγούδι”».