Συσφίγγουν, ενυδατώνουν και σμιλεύουν την επιδερμίδα

Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, κάτι αλλάζει: Όχι μόνο στον καιρό, αλλά και στον τρόπο που βλέπουμε το σώμα μας. Τα ρούχα γίνονται πιο ελαφριά, το δέρμα αποκαλύπτεται περισσότερο και, σχεδόν αναπόφευκτα, η περιοχή της κοιλιάς γίνεται για πολλές από εμάς ένα μικρό σημείο ανασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο. Είναι μια περιοχή που «κρατά» το στρες, τις κακές διατροφικές επιλογές, τις ορμόνες. Και μέσα σε όλη αυτή την πίεση της εικόνας του καλοκαιριού, είναι εύκολο να αρχίσουμε να την κοιτάμε πιο αυστηρά απ’ όσο της αξίζει.

Κάπως έτσι, οι κρέμες αδυνατίσματος για την κοιλιά επιστρέφουν στο προσκήνιο, όχι ως μαγικές λύσεις, αλλά ως ένα έξυπνο, συμπληρωματικό βήμα στη ρουτίνα μας. Οι πιο αποτελεσματικές συνθέσεις δεν υπόσχονται απλώς «λιγότερους πόντους», αλλά εστιάζουν στη σύσφιξη, την ενυδάτωση και τη βελτίωση της όψης της επιδερμίδας. Με συστατικά όπως η καφεΐνη, τα πεπτίδια και τα φυτικά εκχυλίσματα, στοχεύουν στη μικροκυκλοφορία και τη λείανση της υφής της επιδερμίδας, κάνοντας την περιοχή να δείχνει πιο τονωμένη κι εσένα πιο χαρούμενη μέσα στο σώμα σου.

Ακολουθούν οι καλύτερες κρέμες αδυνατίσματος για την κοιλιά έτσι ώστε να βρεις την ιδανική για εσένα:

Body Sculpt The Morpho-Reshaping Cream, Lierac-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με το σύμπλεγμα αναδόμησης Body-Sculpt, αυτή η κρέμα συσφίγγει και τονώνει όλες τις περιοχές που επηρεάζονται από την έλλειψη σφριγηλότητας (μηροί, γοφοί, γλουτοί, χέρια, κοιλιά). Χάρη στην ελαστική υφή της, βοηθάει στη διαμόρφωση της σιλουέτας για να χαρίσει αρμονικές καμπύλες.

Vinosculpt Lift & Firm Body Cream, Caudalie-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στη σύνθεσή της με πολυφαινόλες και εκχύλισμα ίριδας, η Vinosculpt Lift & Firm Body Cream έχει εντυπωσιακά συσφικτική δράση, σμιλεύοντας την επιδερμίδα σε 4 βασικά σημεία του σώματος: χέρια, κοιλιά, στήθος, γλουτούς.

Super Restorative Abdomen & Waist Balm, Clarins-Απόκτησέ την εδώ

Το βιολογικό εκχύλισμα κρυπτομερίας, ένα δραστικό συστατικό που προέρχεται από τη γεμοθεραπεία, έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του στην αντιλιπογενετική δράση που στοχεύει στην αποθήκευση και κατανομή του λίπους. Βοηθά στη μείωση της περίσσειας του ενζύμου 11ß-HSD1 – της πρωτεΐνης που είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση στην κοιλιακή χώρα – κατά την εμμηνόπαυση.

ABD Reform Skin Tensioner Cream Gel, Frezyderm-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η κρέμα-gel επαναφέρει την ελαστικότητα και την αρχική όψη του δέρματος στην κοιλία μετά από περιόδους έντονης χαλάρωσης. Διαθέτει Τεχνολογία Drain Effect, για άμεση απορρόφηση δραστικών συστατικών και ταυτόχρονη αποσυμφόρηση. Συσφίγγει το δέρμα και ενισχύει την ελαστικότητα και τη μικροκυκλοφορία στα σημεία, προσφέρει λιπόλυση και αυξάνει τη δερματική ενυδάτωση.

Slim Design Minceur Tenseur, Elancyl-Απόκτησέ το εδώ

Το Slim Design Minceur Tenseur της Elancyl, έχει άμεσο συσφιγκτικό και εξαιρετικά τονωτικό αποτέλεσμα στα «δύσκολα σημεία» του σώματος όπως η κοιλιά, οι γοφοί, τα χέρια. Η σύνθεσή του με καφεΐνη, κισσό και πηκτίνη μήλου, διασπά το αποθηκευμένο λίπος, αποσυμφορεί και συσφίγγει την επιδερμίδα.