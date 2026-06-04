Italian manicure: Η τάση που κολακεύει τέλεια ακόμα και τα πιο κοντά νύχια

Το νέο nail trend που κάνει χαμό στα social media

Το έργο γνωστό: Παλεύεις να μακρύνεις τα νύχια σου κι εκεί που νιώθεις ότι τελικά ίσως καταφέρεις να φτάσεις στο μήκος που πάντα ήθελες, ξαφνικά κάποιο νύχι σπάει και βρίσκεσαι ξανά στο σημείο 0. Κι όμως υπάρχει τρόπος να κάνεις τα νύχια σου να φαίνονται πιο μακριά, ακόμα κι αν σπάνε συνέχεια. Επίτρεψέ μας να σου συστήσουμε το italian manicure, τη νέα it τάση νυχιών που έρχεται να αποδείξει ότι το μήκος είναι τελικά... οπτική ψευδαίσθηση.

Ενώ το γαλλικό μανικιούρ παραμένει ο διαχρονικός βασιλιάς του elegance, το ιταλικό mani έρχεται σαν το πιο έξυπνο beauty trick της σεζόν, χαρίζοντας στα νύχια σου την ψευδαίσθηση ότι είναι πιο μακριά, πιο λεπτά και πιο «καλοσχηματισμένα».

Italian manicure: Η τάση που κολακεύει απίστευτα τα κοντά νύχια

Μίνιμαλ, κομψό και απίστευτα ευέλικτο, το italian manicure έχει γίνει viral γιατί λειτουργεί σαν μικρό optical illusion πάνω στα χέρια. Το μυστικό του; Δεν βασίζεται σε περίπλοχα σχέδια ή nail art, αλλά στην έξυπνη τοποθέτηση του χρώματος.

Το «κόλπο» είναι να ξεκινάς την εφαρμογή του βερνικιού όσο πιο κοντά γίνεται στα πετσάκια, χωρίς όμως να τα αγγίζεις. Αφού ολοκληρώσεις το βάψιμο, χρησιμοποίησε ένα πολύ λεπτό πινελάκι βουτηγμένο σε ασετόν για να σχεδιάσεις μια ανεπαίσθητη γραμμή γύρω από τις άκρες των νυχιών. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ μικρό κενό ανάμεσα στα πλαϊνά του νυχιού και το χρώμα, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση πιο μακριάς και «καλοσχηματισμένης» βάσης νυχιού. Φαντάσου το σαν contour, αλλά για τα χέρια σου.

Πριν εφαρμόσεις οποιοδήποτε χρώμα, είναι σημαντικό να έχεις περιποιηθεί σωστά τα πετσάκια σου, ώστε να αξιοποιήσεις όλη την επιφάνεια του νυχιού. Αφού τα σπρώξεις προς τα πίσω, φρόντισε να ενυδατώνεις τα πετσάκια σου τακτικά εφαρμόζοντας κάθε βράδυ ένα cuticle oil.