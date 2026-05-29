Τιρκουάζ νύχια: 10 μανικιούρ που «φωνάζουν» καλοκαίρι

Μόλις βρήκες το επόμενο nail look που θα υιοθετήσεις

Υπάρχει πιο καλοκαιρινό χρώμα από το τιρκουάζ; Αμφιβάλλουμε. Θυμίζει καθαρά νερά, εξωτικούς προορισμούς και τη φρεσκάδα της θάλασσας, γι’ αυτό και τα τιρκουάζ νύχια συγκαταλέγονται κάθε χρόνο μεταξύ των πιο δημοφιλών της σεζόν. Είναι φωτεινά χωρίς να γίνονται υπερβολικά και χαρίζουν στα χέρια μια παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση που ταιριάζει ιδανικά με τη μαυρισμένη επιδερμίδα.

Ένας ακόμη λόγος που τα τιρκουάζ νύχια θεωρούνται ιδανικά για το καλοκαίρι είναι η ευελιξία τους. Μπορούν να δείχνουν μίνιμαλ σε μια παστέλ απόχρωση ή πιο εντυπωσιακά σε έντονους τροπικούς τόνους. Ταιριάζουν εύκολα τόσο με λευκά και neutral outfits όσο και με πολύχρωμα καλοκαιρινά looks, ενώ συνδυάζονται υπέροχα με χρυσά κοσμήματα και φυσικό, μπρονζέμακιγιάζ.

Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση, δεν χρειάζεται να επιλέξεις απαραίτητα ένα total τιρκουάζ μανικιούρ. Μπορείς να ξεκινήσεις με λεπτομέρειες όπως french tips, nail art με κυματισμούς ή συνδυασμούς με λευκό και nude χρώμα για πιο διακριτικό αποτέλεσμα. Για τις πιο τολμηρές, τα glossy και chrome manis αποτελούν must φέτος το καλοκαίρι, συνδυάζοντας δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς.

Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα nail looks με τιρκουάζ νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Τιρκουάζ νύχια: 10 nail looks για να διαλέξεις

French Tips

Floral Details

Different Shades of Blue

Marble

Swirls

Under the Sea

Sheer

Chrome

Simple

Glitter Details