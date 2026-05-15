Η 23χρονη κόρη της Κέιτ Μος, Λίλα, ποζάρει τόπλες και θυμίζει τις ένδοξες εποχές της μητέρας της

Η κόρη του θρυλικού σούπερ μόντελ, Κέιτ Μος, Λίλα, συνεχίζει να χαράζει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας, αποδεικνύοντας πως έχει κληρονομήσει, όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και το ταλέντο της μητέρας της.

Η 23χρονη Λίλα Μος πρωταγωνίστησε στον φακό του διάσημου φωτογραφικού διδύμου Luigi και Iango,οι οποίοι την απαθανάτισαν για τη ψηφιακή δημιουργική πλατφόρμα τους, Double Vision, σε καρέ με ασπρόμαυρη αισθητική και σε ορισμένα από αυτά πόζαρε τόπλες, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί πλέον ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα πρόσωπα της fashion σκηνής.

Στη σειρά από αυτά τα δυναμικά και αισθησιακά στιγμιότυπα, φορά μεταξύ άλλων ένα jacket με κρόσσια, αναδεικνύουν τη σύγχρονη high fashion αισθητική ενώ στην πιο πολυσυζητημένη λήψη, ποζάρει τόπλες μπροστά στον φακό με απόλυτη άνεση, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό.

Η ίδια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «παίζει» μπροστά στον φακό μαζί με τους φωτογράφους για το συγκεκριμένο project ενώ οι χρήστες του Instagram σημείωσαν πως μοιάζει εντυπωσιακά με τη μητέρα της ενώ άλλοι σχολίασαν πως διαθέτει ήδη το δικό της ξεχωριστό στιλ και παρουσία.

Αυτή βέβαια να πούμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Λίλα Μος πραγματοποιεί μια επαγγελματική φωτογράφιση. Τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας, έχει περπατήσει σε πασαρέλες και θεωρείται μία από τις ανερχόμενες παρουσίες της νέας γενιάς μοντέλων. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν πως ακολουθεί πιστά τα βήματα της μητέρας της, η οποία μεσουράνησε στις δεκαετίες του ’90 και '00s.

