Ένας ύμνος στον μινιμαλισμό και το elevated street style

Η Χέιλι Μπίμπερ είναι το νέο πρόσωπο της καλοκαιρινής καμπάνιας του Mango και η συνεργασία τους μοιάζει με πραγματική θερινή όαση.

Με τίτλο «Craft Your Own Story», η Summer 2026 campaign μεταφέρει το ανεπιτήδευτο coolness της California μέσα από μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στον μινιμαλισμό, το elevated street style και τη relaxed αισθητική που έχει πλέον ταυτιστεί με τη Χέιλι Μπίμπερ.

Η καμπάνια φωτογραφήθηκε στο Λος Άντζελες από τον Anthony Seklaoui, ενώ το βίντεο υπογράφουν οι Marcell Rév και Bálint Szimler. Μέσα από κινηματογραφικά πλάνα και μια ζεστή, ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, επιχειρεί να αποτυπώσει το αίσθημα ελευθερίας και αυθορμητισμού που συνοδεύει το καλοκαίρι στην Καλιφόρνια. Άλλωστε, η ίδια η Bieber αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό fashion πρόσωπο αυτού του effortless west coast lifestyle.

Η Χέιλι Μπίμπερ είναι το πρόσωπο του Mango για τη νέα καλοκαιρινή καμπάνια

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη συνεργασία είναι ότι η συλλογή δεν βασίζεται σε υπερβολές ή statement fashion στιγμές, αλλά σε wearable κομμάτια που αντανακλούν την προσωπική αισθητική της Χάιλι Μπίμπερ. Η ίδια έχει χτίσει το style identity της πάνω στη φιλοσοφία του «less is more», συνδυάζοντας basic staples με polished λεπτομέρειες, και αυτή ακριβώς η αισθητική περνά και στη Mango συλλογή.

Η συλλογή βασίζεται σε κομμάτια-κλειδιά μιας σύγχρονης καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας. Στη σειρά είδαμε micro shorts, fitted crop tops, oversized jackets και minimal mini dresses, όλα μέσα από καθαρές γραμμές και relaxed σιλουέτες. Οι έντονες αποχρώσεις του κόκκινου και του μπλε έρχονται να δώσουν ζωντάνια στα looks, ενώ τα ουδέτερα χρώματα διατηρούν τη διαχρονική και ευέλικτη ταυτότητα της συλλογής.