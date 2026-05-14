Dior: O Τζόναθαν Άντερσον παρουσίασε την πρώτη cruise συλλογή του, μία εξερεύνηση μεταξύ του οίκου και του Χόλιγουντ

Ο Τζόναθαν Άντερσον παρουσίασε στο Λος Άντζελες την πρώτη του Cruise συλλογή για τον οίκο Dior, η οποία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion events της σεζόν, όχι μόνο επειδή ήταν το πρώτο cruise show του σχεδιαστή για τον γαλλικό οίκο, αλλά και γιατί έδειξε ξεκάθαρα τη νέα δημιουργική κατεύθυνση που θέλει να δώσει στον οίκο.

Λίγες ημέρες πριν από το show, ο Άντερσον είχε ήδη δημιουργήσει προσμονή μέσα από ένα κινηματογραφικό teaser εμπνευσμένο από την ταινία «To Catch a Thief» του Alfred Hitchcock. Το trailer, με αναφορές στη Grace Kelly και στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ glam, προετοίμαζε το έδαφος για μια συλλογή που θα ένωνε τη γαλλική κομψότητα με την αμερικανική κινηματογραφική αισθητική.

Το show πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, στο County Museum of Art (LACMA), μέσα στις νέες γκαλερί, με φόντο τα φώτα της πόλης.

Όσα είδαμε στη νέα συλλογή

Στη συλλογή, ο Τζόναθαν Άντερσον έπαιξε με την αντίθεση ανάμεσα στο couture savoir-faire του Dior και σε πιο χαλαρά, σχεδόν ανεπιτήδευτα στοιχεία. Στην πασαρέλα είδαμε ημιδιάφανα φορέματα με χαμηλή μέση και ροζέτες, tailored σακάκια συνδυασμένα με distressed denim, αλλά και βραδινές σιλουέτες με έντονα χρώματα και ανάλαφρες γραμμές.



«Η Συλλογή Cruise 2027 εξερευνά τη μακροχρόνια σχέση του Οίκου με το Χόλιγουντ. Ένα σακάκι από την Haute Couture Άνοιξη-Καλοκαίρι 1949, που φορέθηκε από τη Marlene Dietrich στην ταινία Stage Fright του Alfred Hitchcock, ήταν ένα από τα σημεία εκκίνησης. Η καλιφορνέζικη παπαρούνα ήταν μια άλλη αναφορά. Τα φλοράλ είναι ένα επαναλαμβανόμενο ρεφρέν» αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του οίκου.

«Η συλλογή είναι ένα όνειρο των δημιουργικών προσωπικοτήτων του Λος Άντζελες. Μάλλινα σακάκια bouclé με ξεφτισμένα μανίκια, κεντημένα βραδινά φορέματα από δαντέλα, κασκόλ patchwork και παλτό από shearling».

Τα αξεσουάρ είχαν επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Cigale bag εμφανίστηκε σε αρκετά looks, ενώ δεν έλειψαν και iconic references από το παρελθόν του οίκου, όπως η Lady Dior και τσάντες με newspaper print που παρέπεμπαν στην εποχή του John Galliano. Παράλληλα, playful λεπτομέρειες όπως ladybug minaudières και extravagant headpieces έδωσαν πιο θεατρικό χαρακτήρα στη συλλογή.

Με αυτό το πρώτο cruise show, ο Τζόναθαν Άντερσον έδειξε πως αντιλαμβάνεται τον οίκο όχι μόνο ως έναν ιστορικό γαλλικό οίκο, αλλά και ως ένα brand βαθιά συνδεδεμένο με την εικόνα, το cinema και τη διαχρονική ιδέα του glamour.