O Τζόναθαν Άντερσον μετέτρεψε έναν περίπατο στο πάρκο, σε ένα show γεμάτο ρομαντισμό

O ρομαντισμός είχε πρωταγωνιστική θέση σε αυτό το show

Ο Τζόναθαν Άντερσον δεν είναι απλώς ο νέος δημιουργικός διευθυντής του Dior, είναι ο σχεδιαστής που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ιστορικό οίκο μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο με το παρελθόν του και, αυτό έγινε ξεκάθαρα αντιληπτό μέσα από τη νέα του συλλογή, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Από την πρώτη του στιγμή στο τιμόνι του οίκου, ο Τζόναθαν Άντερσον έκανε ξεκάθαρη την πρόθεσή του για το αρχείο του Dior, τους κώδικες και τα σύμβολα που καθιέρωσε ο ίδιος ο Christian Dior, εκείνο όμως που κάνει τις συλλογές του να ξεχωρίζουν είναι πως δεν τα αντιμετωπίζει το παρελθόν και τα iconic κομμάτια που προσδιορίζουν τον οίκο ως μουσειακά, αντιθέτως τα ανασυνθέτει και τα επανατοποθετεί στο σήμερα.

Dior

O Τζόναθαν Άντερσον μετέτρεψε έναν ρομαντικό περίπατο στο πάρκο σε εντυπωσιακό show

Η νέα του συλλογή παρουσιάστηκε τώρα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του Παρισιού, τον Jardin des Tuileries και, γύρω από την οκταγωνική λίμνη του κήπου, στήθηκε μια κινηματογραφική πασαρέλα που θύμιζε ανοιξιάτικο περίπατο. Νούφαρα επέπλεαν στο νερό και τόσο η ατμόσφαιρα όσο και το τοπίο παρέπεμπε σε ιμπρεσιονιστικό πίνακα.

Φυσικά η επιλογή του χώρου καθόλου τυχαία δεν ήταν. Ο Τζόναθαν Άντερσον άνοιξε ένα διάλογο με την έννοια του ντυσίματος ως statement, με τον κήπος του Κεραμεικού, να είναι συνδεδεμένοι με τη γαλλική αριστοκρατία και την έννοια του «βλέπω και με βλέπουν».

«Ο Κήπος του Κεραμεικού και η κοινωνικο-ιστορική του σημασία, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και σκηνικό για την επίδειξη. Το αιώνιο πάρκο στο κέντρο του Παρισιού ήταν πάντα ένα σκηνικό για να βλέπεις και να σε βλέπουν. Οι εμβληματικές πράσινες καρέκλες του αναφέρονται στα καθίσματα και την αρχιτεκτονική του χώρου της επίδειξης που χτίστηκε γύρω από μια λίμνη με κρίνα» γράφει σε post στο Instagram του οίκου.

Σαν μια εξερεύνηση των κωδικών του 18ου αιώνα λοιπόν τους οποίους σταδιακά ο σχεδιαστής καθιερώνει ως σήμα κατατεθέν της Dior εποχής του, επανερμήνευσε το επίσημο ντύσιμο με αποδομημένα frock coats, ζακέτες με peplum και φούστες με δομημένους όγκους, όλα σε απαλές αποχρώσεις.

Η δαντέλα Chantilly και τα μεταλλικά ζακάρ ενσωματώθηκαν στα πιο καθημερινά κομμάτια, δημιουργώντας έτσι μια ένταση ανάμεσα στο αριστοκρατικό και το σύγχρονο.

Dior

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια είχε η νέα προσέγγισή του στη σιλουέτα Bar, που εμφανίστηκε πιο μακρύ και πιο χαλαρό, ενώ τα oversized jeans περιορίστηκαν σε όγκο. Παράλληλα, είδαμε μεταξωτά παντελόνια που θύμιζαν φόρμα αλλά διακοσμούνται με κουμπιά υψηλής ραπτικής, τζιν με κεντήματα από κορδέλες και παλτό τύπου ρόμπες που φοριούνται ως φορέματα.

