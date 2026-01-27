Ο Τζόναθαν Άντερσον παρουσίασε την πρώτη του haute couture συλλογή για τον οίκο Dior, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο με σεβασμό στο παρελθόν του οίκου αλλά και όραμα για το πολλά υποσχόμενο μέλλον.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ο Τζόναθαν Άντερσον με την πρώτη couture συλλογή του πρότεινε μια νέα φιλοσοφία για την υψηλή ραπτική, λιγότερο απόμακρη, πιο «ανοιχτή» και πιο συναισθηματική.

Η συλλογή αντλούσε τον κεντρικό της άξονα από τη φύση και τη διαχρονική αγάπη του Christian Dior για τους κήπους και τα λουλούδια. Το σκηνικό ενίσχυσε αυτή την αφήγηση, με τον χώρο να μετατρέπεται σε ένα σχεδόν ποιητικό περιβάλλον, όπου οργανικά στοιχεία, καθρέφτες και αναφορές στη φύση δημιουργούσαν την αίσθηση ενός ζωντανού και εύθραυστου τοπίου.

Ο Τζόναθαν Άντερσον και η «ανθισμένη» πρώτη του haute couture συλλογή για τον οίκο Dior

Η φύση παρουσιαζόταν όχι μόνο ως πηγή έμπνευσης, αλλά και ως αντικείμενο μελέτης, πραγματική και τεχνητή, φυσική και ανακατασκευασμένη.

Στην πασαρέλα, είδαμε μια σύγχρονη ανάγνωση της θρυλικής flower woman του Dior. Όγκοι που θύμιζαν πέταλα και φορέματα σε σχήμα καμπάνας έδιναν την εντύπωση ανθισμένων μορφών σε συνεχή μεταμόρφωση ενώ τα υφάσματα δουλεμένα με χιλιάδες μικροσκοπικά πέταλα αλλά και οι λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε μακροσκοπικές εικόνες φτερών πεταλούδας ολοκλήρωναν την αφήγηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η χρήση πλεκτών, ένα υλικό ιδιαίτερα ασυνήθιστο για couture συλλογή, σε μίνι κάπες και γλυπτικά σύνολα που αγκάλιαζαν το σώμα. Τα tailoring κομμάτια, όπως το επανερμηνευμένι Bar jacket, ισορροπούσαν ανάμεσα στη κληρονομιά του οίκο και τον πειραματισμό, ενώ οι αναφορές σε προηγούμενους δημιουργικούς διευθυντές του οίκου ήταν διακριτικές.