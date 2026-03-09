Οι γονείς που μεγαλώνουν συναισθηματικά ευφυή παιδιά, τους κάνουν τακτικά αυτές τις 9 ερωτήσεις

Η ειδικός Reem Raouda, μετά από μελέτη σε περισσότερες από 200 σχέσεις γονέων-παιδιών, κατέληξε σε 9 καίριες ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά να χτίσουν αυτογνωσία, ανθεκτικότητα και ενσυναίσθηση

Η ανατροφή παιδιών με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι το κλειδί για τη μελλοντική τους επιτυχία και ψυχική ισορροπία. Ωστόσο, πολλοί γονείς δυσκολεύονται, καθώς οι ίδιοι μεγάλωσαν με φράσεις όπως «μην κλαις» ή «ηρέμησε», που δίδασκαν την καταπίεση και όχι την κατανόηση των συναισθημάτων. Η ειδικός Reem Raouda, μετά από μελέτη σε περισσότερες από 200 σχέσεις γονέων-παιδιών, κατέληξε σε 9 καίριες ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά να χτίσουν αυτογνωσία, ανθεκτικότητα και ενσυναίσθηση.

Αλλά, γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη ξεκινά από το σπίτι;

Τα παιδιά αναπτύσσουν συναισθηματικές δεξιότητες μέσα από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Οι ερωτήσεις που θέτουμε και το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρουμε διαμορφώνουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Η Reem Raouda τονίζει ότι η συναισθηματική υγεία των παιδιών χτίζεται με συνέπεια και ανοιχτό διάλογο. Εντάσσοντας αυτές τις ερωτήσεις στην καθημερινότητά τους, προσφέρετε στο παιδί σας τα απαραίτητα εφόδια για μια ευτυχισμένη ενήλικη ζωή.

Οι 9 ερωτήσεις για παιδιά με υψηλό EQ

«Πώς έδειξε το σώμα σου τα συναισθήματά σου σήμερα;»

Τα παιδιά νιώθουν τα συναισθήματα στο σώμα τους πριν τα ονομάσουν. Ένας πόνος στο στομάχι μπορεί να σημαίνει άγχος, ενώ ένα γρήγορος χτύπος καρδιάς μπορεί να σημαίνει ενθουσιασμό. Η αναγνώριση αυτών των σημάτων είναι το πρώτο βήμα της αυτογνωσίας.

«Ποιο συναίσθημα ένιωσες σήμερα και τι το προκάλεσε;»

Βοηθήστε το παιδί να συνδέσει τα συναισθήματα με συγκεκριμένες εμπειρίες (π.χ. περηφάνια για ένα έργο ή εκνευρισμό για έναν τσακωμό). Έτσι, τα συναισθήματα παύουν να είναι χαοτικά και αποκτούν νόημα.

«Πώς καταλαβαίνεις όταν κάποιος είναι χαρούμενος ή λυπημένος;»

Η ενσυναίσθηση καλλιεργείται όταν το παιδί παρατηρεί τις εκφράσεις του προσώπου, τον τόνο της φωνής και τη συμπεριφορά των άλλων.

«Για ποιο πράγμα πάνω σου νιώθεις περήφανος/η;»

Αντί για την επιτυχία ή τη νίκη, στρέψτε την προσοχή τους στον χαρακτήρα τους. Είναι περήφανα για την καλοσύνη τους, την επιμονή τους ή τη βοήθεια που πρόσφεραν σε έναν φίλο;

«Όταν είσαι αναστατωμένος/η, τι θα ήθελες να κάνει κάποιος για σένα;»

Αυτή η ερώτηση διδάσκει στο παιδί ότι οι ανάγκες του έχουν σημασία και ότι μπορεί να τις επικοινωνεί (π.χ. «θέλω μια αγκαλιά» ή «θέλω λίγη ησυχία»).

«Όταν αγχώθηκες σήμερα, τι βοήθησε το σώμα σου να νιώσει πάλι ασφάλεια;»

Η διαχείριση του στρες είναι βασικό κομμάτι του EQ. Είτε είναι οι βαθιές αναπνοές, είτε η συζήτηση με έναν γονιό, το παιδί μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα έντονα συναισθήματα με αυτοπεποίθηση.

«Τι λες στον εαυτό σου όταν κάτι σου φαίνεται δύσκολο;»

Εισάγετε την έννοια του «εσωτερικού διαλόγου». Ενθαρρύνετε φράσεις όπως:

«Μπορώ να προσπαθήσω ξανά.»

«Τα λάθη με βοηθούν να μαθαίνω.»*

«Πώς δείχνεις σε κάποιον ότι νοιάζεσαι για τα συναισθήματά του;»

Η ενσυναίσθηση απαιτεί δράση. Μπορεί να είναι μια ερώτηση («Είσαι καλά;»), το μοίρασμα ενός παιχνιδιού ή απλώς το να κάτσει δίπλα σε κάποιον που νιώθει μόνος.

«Τι είναι αυτό που σε κάνει ξεχωριστό/ή;»

Βοηθήστε το παιδί να αναγνωρίσει τα ταλέντα του (δημιουργικότητα, χιούμορ, γενναιότητα). Αυτό χτίζει μια υγιή ταυτότητα που δεν βασίζεται στη σύγκριση με τους άλλους.