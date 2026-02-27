ΒΟΞ: Η δρ Ξένια Κωνσταντινοπούλου για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να προσαρμοστεί στα παιδιά που δεν χωράνε σε ένα καλούπι

Άνθρωποι που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε συζητήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας

Στο 12ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, καλεσμένη είναι η Ξένια Κωνσταντινοπούλου, δρ Νευρογλωσσολογίας και συνιδιοκτήτρια στο MyWay, το πρώτο κέντρο ειδικής αγωγής ξένων γλωσσών στη Βόρεια Ελλάδα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές διαφορετικότητες. Η δρ.Κωνσταντινοπούλου μιλάει για τις μαθησιακές δυσκολίες, τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης και πώς η εκπαίδευση μπορεί να προσαρμοστεί στα παιδιά που δεν χωράνε σε ένα καλούπι.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, την τελευταία δεκαετία, οι μαθητές που ζητούν παράλληλη στήριξη έχουν πενταπλασιαστεί. Πού οφείλεται; Αφενός στα πιο "ευαίσθητα" διαγνωστικά εργαλεία που δίνουν πιο αξιόπιστες και έγκυρες διαγνώσεις. Αφετέρου, οι εκπαιδευτικοί είναι πλέον πιο ενήμεροι και πιο καταρτισμένοι από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παράλληλα, οι γονείς πλέον αποδέχονται τη διαφορετικότητα του παιδιού τους και όχι μόνο ενημερώνονται αλλά έχουν και την κριτική σκέψη να επιλέξουν το σωστό ειδικό για την περίπτωσή του.

Η δρ Κωνσταντινοπούλου εξηγεί ότι στην Ελλάδα έχουμε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος δεν αγκαλιάζει όλους τους τύπους μαθητών. Χρειάζεται μια πιο ολιστική προσέγγιση και ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας που να "αγκαλιάζει" όλους τους μαθητές και να μη δίνει αυτή τη "στεγνή" γνώση.

Γιατί η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι το σημείο που φαίνεται πιο έντονα μια μαθησιακή δυσκολία; Γιατί γίνεται για πολλά παιδιά το πρώτο σχολικό τραύμα;

Δείτε ολόκληρο το vidcast εδώ: